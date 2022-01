Usó CEO de Aras 4 notarios para sus operaciones

Chihuahua, Chih.- Cuatro notarias de la ciudad de Chihuahua (2, 3, 9 y 24) fueron utilizadas por Aras Investmen Business Group S.A.P.I. de C.V., para distintos trámites como cesión de bienes inmuebles y venta de acciones antes de la crisis financiera que detonó en el mes de septiembre de 2021.

El ex CEO de Aras, Armando Gutiérrez Rosas, quien cumple un mes de no aparecer públicamente en las plataformas y redes oficiales de la compañía colocadora de capital acusada de defraudar a miles de inversores chihuahuenses, no cuenta con propiedades inscritas a su nombre en el Registro Público de la Propiedad del estado de Chihuahua.

Mas sin embargo el último domicilio que utilizó el ex CEO de Aras, para diversos trámites notariales, entre ellos la venta de sus acciones el 5 de febrero de este año, ante la Notaria Pública número Tres de la ciudad de Chihuahua, es una modesta vivienda de interés social ubicada en la calle Monte Encino número 12718 en la colonia Quintas Carolinas II Etapa al norte de la ciudad.

Dicho domicilio es el que incluso aparece en su credencial de elector, misma que fue cotejada y notariada, según copias obtenidas por El Diario.

Este medio de comunicación acudió este fin de semana al referido domicilio, el cual luce abandonado y de donde no salió persona alguna que atendiera a los reporteros de El Diario.

En el exterior se pudo observar una gran cantidad de basura y maleza.

De igual manera en el buzón del modesto domicilio había un número importante de recibos de servicios acumulados, entre ellos de agua, luz y gas; también correspondencia con avisos bancarios al destinatario de nombre Martha Isela Rosas López.

Algunos recibos de servicios también iban dirigidos a la misma persona, quien al parecer es la nueva propietaria del inmueble y quien comparte el mismo segundo apellido que Armando Gutiérrez Rosas.

El Diario consultó el Registro Público de la Propiedad del estado de Chihuahua a través del sitio http://srppn.chihuahua.gob.mx, donde se obtuvo respuesta negativa en cuanto a la localización de propiedades inmuebles inscritas al nombre de Armando Gutiérrez.

“No se encontraron datos con la búsqueda realizada”, respondió el sistema público.

En los documentos notariales que tuvo acceso El Diario, y en donde aparece copia de la credencial de elector de Armando Gutiérrez se estableció textualmente que; “El C. licenciado Hiram Quezada

Anchondo, Notario Auxiliar de la Notaria Pública número 3 de este Distrito Judicial Morelos en funciones de Notario por separación de su titular licenciado Sergio Granados Pineda certifica.

Que la presente copia constante de una foja, concuerda fiel y correctamente con su original, con la cual se cotejo y tuve a la vista. Para constancia se sella y rubrica. Se expide para uso de la parte interesada. Se autoriza y firma”, apareciendo la firma de Quezada Anchondo.

Cabe mencionar que según archivos periodísticos, la empresa Aras Investment Business Group ha utilizado otras notarias para realizar distintos procedimientos jurídicos, entre ellos la venta de bienes.

Uno de ellos ocurrió el 22 de noviembre de 2020, cuando ante la Notaría Pública 9 de Francisco de Asís García Ramos la empresa cedió la propiedad de un inmueble ubicado en Bosques de San Francisco I etapa, con clave catastral 445-071-061, Previamente, el 4 de noviembre del año pasado realizaron un procedimiento similar a una propiedad ubicada en circuito Lomas del Cedrón, en la colonia Lomas de San Chárbel.

La venta de bienes inmuebles de Aras Investment Business Group también quedaron registradas en la Notaria Pública número 24 cuyo titular es Eugenio Garcia Russek. Ahí se formalizó la venta de un condominio ubicado en Azenzo Torre Corporativa, ubicada en la calle Paseo Vistas del Sol número 6801 interior 802, y que fue adquirido por Ceega Desarrollos S.A. de C.V.

Otra de las notarías en donde Aras realizó operaciones fue la número 2 cuyo titular es Fernando Rodríguez García, en donde se formalizó el 4 de noviembre de 2021, la venta de un terreno, lote 176 manzana 5, con un valor comercial superior al millón de pesos, y que fue adquirido por Aurelia Valdez Salazar, en la ciudad de Chihuahua.