Usó Corral documentos falsos para ser candidato

Chihuahua, Chih.- Desde hace 30 años que Javier Corral Jurado inició su carrera política de manera pública, ha utilizado a conveniencia dos diferentes actas de nacimiento con claves únicas de registro de población (CURP) distintas, las cuales permanecen vigentes en el Registro Nacional de Población (Renapo) de la Secretaría de Gobernación (Segob) y además están inscritas en el Registro Civil del estado de Chihuahua.

Ambos documentos corresponden –en estricto apego a derecho e identidad– a dos personas diferentes y los cuales, a lo largo de su trayectoria política, el exmandatario ha usado deliberadamente para poder acceder como candidato a puestos de representación popular en diferentes procesos electorales locales y federales.

De igual manera, Corral Jurado mintió en una declaración pública que hizo el 9 de marzo de 2016 al Canal 5 en Ciudad Juárez –al contender por la gubernatura del estado–, en la cual afirmó que había renunciado a la nacionalidad americana porque Estados Unidos había invadido Panamá, procedimiento que finalmente no se le aceptó en el vecino país y tampoco se concretó.

Sin embargo, en contra de lo que establece la propia Constitución federal, compitió y ganó en las elecciones de junio de 2016.

Lo anterior pese a que en ese momento, el ciudadano Javier Corral Jurado mantenía la nacionalidad mexicana y estadounidense a la vez, lo cual contraviene el artículo 32 de la Carta Magna.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece entre los requisitos para poder contender y ocupar puestos de elección popular “ser mexicano por nacimiento”.

Vinculado a ese mandato, la propia Carta Magna y en la práctica los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han sentado precedentes de que sí es posible para un mexicano o mexicana haber adquirido otra nacionalidad y competir electoralmente, siempre y cuando renuncie a esa otra nacionalidad, lo cual no ocurrió con Corral.

Ayer martes 18 de enero el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia “mañanera” que Javier Corral no pudo ser embajador de México en otro país, pese a que sí le hizo la invitación, debido a que el panista cuenta actualmente con la doble nacionalidad.

Es decir, esta misma condicionante aplicaba también para los otros seis cargos de representación popular que Corral ha ocupado en su trayectoria política y que lo hizo al margen de la ley, la más reciente por la gubernatura del estado de Chihuahua.

Documentos que obran en la denuncia por “traición a la patria” que interpuso el empresario Otto Alberto Valles en septiembre del año pasado en contra de Corral, y cuyas copias obtuvo El Diario, refieren que el exgobernador panista nunca hizo la corrección correspondiente en el Registro Civil de Chihuahua, en el sentido de que nació en los Estados Unidos, debido a que esto le hubiera generado, en automático, renunciar a la nacionalidad mexicana –por nacimiento en su primera acta– e impedido iniciar su carrera política como diputado local en 1992, cuando había la prohibición legal de que no podían contender a puestos de elección popular aquellos ciudadanos que no hubieran nacido en México.

La primera acta de nacimiento que obtuvo Corral fue la registrada por sus padres el 6 de octubre de 1976 en el Registro Civil en Ciudad Juárez, inscrita bajo el libro 1120 y número 3308, cuando éste tenía diez años de edad.

En esta aparece que la fecha de su nacimiento fue el 2 de agosto de 1966 y el lugar de nacimiento aquella frontera, es decir, contaba con nacionalidad mexicana por nacimiento, pero el contenido era falso de origen.

En los datos de filiación está el nombre completo de su madre Socorro Jurado Ríos y su padre Roberto Corral Sáenz, cuyos documentos de identidad obtuvo El Diario.

La Clave Única de Registro de Población (CURP) que le fue asignada al exmandatario por la Segob en ese primer documento de identidad –actualmente vigente– es la COJJ660802HCHRRV02.

Empero, fue el 12 de marzo de 1991, a la edad de 24 años, cuando Corral Jurado decidió inscribir y registrar la traducción de inglés al español su verdadera acta de nacimiento en El Paso, Texas, en la oficina del Registro Civil en Ciudad Juárez.

Esto, en vez de corregir la anterior que le tramitaron sus progenitores.

El Diario obtuvo copia de la segunda acta de nacimiento que registró Javier Corral ante las autoridades de Registro Civil, la cual cuenta con un número de libro diferente, el 35, y el número de acta es la 22.

Aquí, el Registro Nacional de Población de la Segob le asignó a Corral Jurado otro número de CURP, siendo éste el COJJ660802HNERRV03, el cual se mantiene vigente en la actualidad y que aparece en su credencial de elector que presentó incluso ante las autoridades del Instituto Estatal Electoral (IEE) para poder contender por la gubernatura.

En esa segunda acta de nacimiento, para alcanzar la ciudadanía por naturalización, aparece el mismo nombre de los padres del exmandatario, pero sólo con el primer apellido, sin el segundo, es decir Socorro Jurado y Roberto Corral, en una clara diferencia con el primer documento. Esto significa, en la opinión del abogado César Guadarrama, que el exgobernador panista cuenta en la actualidad con dos actas distintas vigentes, dos números de CURP diferentes y vigentes, es decir, son dos personas distintas, lo cual está prohibido en todo el marco legal mexicano.

Llama la atención un movimiento que en 1992 hizo Corral Jurado, cuando inició su carrera política pública, al haber contendido y llegado por primera vez a la diputación local del PAN en la LVII Legislatura en el Congreso del Estado.

En ese proceso electoral, a pesar de que ya tenía la segunda acta de nacimiento registrada un año antes –en la que se establecía que había nacido en El Paso– optó de manera deliberada por registrarse como candidato en la contienda por el PAN a diputado con la primera acta que le había tramitado específicamente su madre, debido a que la legislación prohibía en esa época que una persona nacida en el extranjero pudiera contender en puestos de elección popular.

Corral aplicó la misma fórmula en el proceso de 1997, cuando llegó como diputado federal y en el 2000 como senador de la República.

En el año 2004 contendió como candidato a la gubernatura contra José Reyes Baeza, perdiendo la elección, y en el 2009 llegó de nuevo a San Lázaro como legislador federal.

Fue después de la reforma constitucional en el año 2011 cuando se levantó la prohibición en el país y se permitió que ciudadanos que tuvieran doble nacionalidad pudieran participar y contender por puestos de elección popular, siempre y cuando renuncien a la nacionalidad extranjera.

El 9 de marzo de 2016, durante una entrevista para el Canal 5 en Ciudad Juárez, cuando buscaba la gubernatura del estado de Chihuahua, Corral declaró públicamente que había renunciado a la nacionalidad norteamericana para poder seguir en sus aspiraciones políticas.

Dijo textualmente: “Yo nací en El Paso… ya después tomé la decisión, bajo una conciencia plena, de renunciar a la ciudadanía americana, pocos lo hacen”, expresó Corral.

“Yo lo hice por un impulso muy latinoamericano, cuando Estados Unidos invadió Panamá, ahí fue el empuje y me sometí a un cuestionario muy amplio, porque México es mi patria y aquí están mis raíces”, abundó en el programa que compartió en su propia red social.

En la entrevista, Corral –también en un juego de palabras– no confirmó que le hubieran aceptado la renuncia a la nacionalidad en Estados Unidos y citó a las “grandes reformas” que acogieron la doble nacionalidad en México, “y no me he acogido a ellas”, aseguró.

Finalmente, los consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE), organismo en aquel tiempo presidido por Arturo Meraz, en el acuerdo número IEE/CE50/2016 aprobaron el 31 de marzo de 2016 como procedente el registro como candidato a la gubernatura de Javier Corral, a pesar de que el artículo 84 de la Constitución política del estado de Chihuahua establecía que para poder ser electo gobernador constitucional del estado se requería, entre varios puntos, “ser ciudadano mexicano por nacimiento”.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 55 y 58, se establecen los requisitos para ser diputado federal y senador de la República, cargos que ocupó Corral. “Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos” es el primero de ellos.

Empero, el artículo 30 de la Constitución federal refiere que “la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. A) Son mexicanos por nacimiento:

I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.

II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano…”, este último aplicó Javier Corral.

Pero el artículo 32 de la Carta Magna establece que la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

“El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad…”. Aquí la violación del exmandatario, quien nunca renunció a la nacionalidad estadounidense.

El abogado César Guadarrama señaló que “evidentemente hay una serie de mentiras que Javier Corral ha utilizado para llegar al poder. Es una persona que toda su vida ha vivido del erario, el sueldo que percibe bajo los puestos de elección popular que ha ocupado y la forma en que ha llegado es ilegal. Se tiene que sentar un precedente de sanción y castigar esa conducta”, mencionó.

Durante el período en que Corral Jurado gobernó Chihuahua, del 4 de octubre de 2016 al 7 de septiembre de 2021, El Diario intentó en reiteradas ocasiones obtener los registros de nacimiento en el Registro Civil, los cuales se ocultaron a la opinión pública.

El empresario Otto Valles, procesado en el anterior gobierno por el delito de peculado, y quien ha insistido en su inocencia, mencionó que necesariamente diversos funcionarios estatales y federales participaron en la “gran mentira” para que el panista asumiera como gobernador.

También refirió que la credencial de elector que fue utilizada para registrarse como candidato a la gubernatura presenta diversas irregularidades como es la clave CURP número COJJ660802HNERRV03, que corresponde a la inscripción de la segunda acta de nacimiento traducida del inglés al español.

Asimismo al momento de pretender verificar su legalidad, aparece un error en el Registro Nacional de Electores que impide poder ser corroborada.