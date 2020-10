'Utilizaban cinco moteles de la ciudad para abusar sexualmente de menores'

Chihuahua.- En las salas penales del Centro de Justicia inició la audiencia de vinculación o no a proceso de Jaime Avelino M.O., presunto líder de una red de pedofilia y pornografía que operaba en esta ciudad desde hace doce años.

Ante el Juez de Control, José Ángel Moreno Campos se leyó la declaración hecha el 19 de diciembre de 2018 por un menor víctima identificado con las iniciales “SMCHO”.

El agente del Ministerio Público narró textualmente lo dicho por la víctima, “A la edad de 14 años deseaba experimentar sexualmente, y entre a varias páginas de Facebook, como Chihuahua gay, por curiosidad ingrese a esas páginas.

Yo hice tres publicaciones en diferentes páginas, yo conteste que quería experimentar.

En este caso, el imputado (Avelino) me contacto y dijo que si quería experimentar y lo viera, yo le conteste que si quería. Yo le dije que tenía 14 años no sabía si le gustaba o no.

El aceptó y se vieron en una preparatoria, en el vehículo llevaba mentas y condones en la guantera. De ahí se trasladaron al motel Vega, ya que él (imputado) decía que era el mejor.

Entramos pero me daba desconfianza porque tenía acento chilango.

Tontamente acepte y le dije que sí”.

En la narrativa del MP, se destacó que cada 15 días se veían, y siempre sostenían relaciones sexuales.

Los lugares en donde se veían eran los moteles “Confort”, “Vegas”, “Houston”, “Escondida” y “Villa Bonita”.

“Me daba 150 pesos o 400 pesos cuando nos veíamos. A veces hasta eran tres mil pesos cuando le llevaba amistades.

Yo les daba mil pesos a mis amigos, todo esto pasó de 2013 a 2017”, narró la víctima.

Según se leyó, el acusado utilizaba vehículos como camionetas Lincoln para llevar a los menores a distintos lugares.