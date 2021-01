Va ACP por escrituras de viviendas

Chihuahua.- Más de 20 años que han estado más de mil personas que viven en la colonia Nuevo Triunfo al Norte de la ciudad podrían ver realizado su sueño de finalmente tener un patrimonio para tener escrituras de sus viviendas que ellos han construido, debido que el presidente de la asociación civil Alianza de Causas Populares (ACP), Pedro Domínguez Alarcón, ha tomado este caso como uno de los principales en este 2021 y no permitir que la actual administración estatal que encabeza Javier Corral Jurado, se vaya sin antes dejar bases para resolver la situación de estos chihuahuenses.

Comentó que luego de haber llevado un oficio a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, dirigido al titular, Luis Felipe Siqueiros para una audiencia a fin de plantear la situación y poder llegar a una solución que beneficie a estas personas, fue citado para el pasado jueves 29 de enero, por lo que acudió junto a una pequeña comisión de vecinos y la líder de la colonia, Eréndira Yescas Jiménez.

Sin embargo no fueron atenidos por secretario de la dependencia, sino los pasaron con el jefe del Departamento de Regulación de Suelo Urbano, César Isaac Orozco Mariscal, quien desconoció la situación de los predios donde están fincadas las casas, ni de quién era la propiedad, más que solamente eran de un particular, pero se comprometió a revisar el caso y dentro de más de una semana, se proporcione la información exacta.

“Ignoro si el secretario no pudo recibirnos o no quiso, por lo que nos delegó con esta persona. Yo conozco muy bien este tipo de asuntos y la razón por la cual se formó esta dependencia. El asunto es que en ese instante no nos podía resolver, así que será el lunes 8 de febrero a las 13:00 horas nos vuelve a recibir y nos va a informar todas las inquietudes que no conocía. Vamos a platicar para ver de qué forma podemos llegar a una acuerdo para que gante la gente humilde, que suplica que le den la seguridad jurídica de sus viviendas después de más de 20 años”, explicó el activista social.

En este tema, manifestó haber acudido con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz Loya, quien se comprometió a acompañar a Don Pedro y sus vecinos a fin de que en sus capacidades, se busque la posibilidad de que se les pueda dar justicia a estas personas, por lo que esperará a tener noticias de la cita programada en la dependencia estatal y ver cuál será la vía por la que se irán.

Dejó en claro que hay vías jurídicas como la prescripción adquisitiva que les ayudaría a estas personas a tener su seguridad patrimonial, o bien, solicitar una expropiación que sería vista con diputados que se interesan en estos temas. “Esta gente ya ha luchado por tener sus servicios, alumbrado, pavimento. Es una colonia muy modesta. Veríamos si Desarrollo Urbano no quiere o no puede encausar esta lucha como nosotros lo deseamos, que se arregle en esta administración, que no le herede a la futura o futuro gobernador del estado, esta problemática. Queremos que se beneficie esta gente, no queremos perjudicar a los propietarios, sino una solución salomónica y que todos estén satisfechos”, argumentó.

Reiteró que las visitas a los sectores con más vulnerabilidad continúan como la entrega de apoyos alimenticios, cobijas, gestión de alumbrado, de pavimento, de ayudar a hacer convenios con los recibos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), diferentes acciones en apoyo a las personas necesitadas, tales como las despensas que gracias a la contribución de la Administración Municipal de Chihuahua, se ha podido lograr llegar.

Esto, además de las entregas de aparatos funcionales para personas con discapacidad, tales como sillas de ruedas, dispositivos para oír, muletas, andadores, lentes de graduación, entre otros. Aprovechó para siempre agradecer el gran apoyo por parte del propietario de Ópticas Iris, Froylán Moreno, que ha sido uno de los aliados en ayudar a quienes sufren de problemas visuales con exámenes de la vista y dar lentes de graduación, quien desde hace más de un año no ha escatimado en ayudar a la gente que más lo necesita y el compromiso es continuar este 2021.

Anunció que está programada una agenda por parte de la asociación para que en este año se recorran todas las colonias que tienen los problemas con las casas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que es una lucha constante, ya planteada al mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a fin de dar solución a las penalidades que aquejan a tantas personas, por aquellas gentes aún deben su hogar, otros dejaron de pagar pero viven en su casa y hay quienes recuperaron las abandonadas, las habitan y buscan comprarlas a costos adecuados a sus posibilidades económicas. Un tema que ha avanzado mucho pero no descansará hasta que se resuelva totalmente.

Recordó que actualmente el tema de salud, de la contingencia sanitaria por el Coronavirus (Covid-19) es vital y a pesar de que en los recorridos en colonias se llevan apoyos y gestiones, siempre se hace énfasis en que deben cuidarse todos porque se va a cumplir un año desde que comenzó, han fallecido personas, hay crisis económica y deben ser apoyados por toda la comunidad.

No obstante, la situación de la vacuno no ha parece que estará con los tiempos planeados, por lo que afectará en todos los sectores.

“El motivo es seguir trabajando porque este año, vamos a tener más trabajo porque no pinta muy bien por la cuestión de salud. Nosotros vamos con renovado vigor, con entusiasmo a pesar de que vemos todo cuesta arriba, pero tenemos esperanzas de que podamos resolver todas las causas que tenemos en carretera”, destacó quien fuese varias veces diputado local y federal, además de ser un luchador social.