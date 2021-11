Va ACP por tarifa justa de la CFE

El presidente de la asociación civil Alianza de Causas Populares (ACP), Pedro Domínguez Alarcón, anunció que se reanudarán los trabajos con los diputados federales para luchar por una tarifa justa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para todo el estado de Chihuahua, ya que actualmente es poco viable ante las altas temperaturas en verano y muy bajas en invierno.

“Vamos a acercarnos con algunos diputados federales y reanudar nuestros acuerdos, que ya teníamos con el congresista del estado de Tabasco, Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía en el Congreso de la Unión. Ahora se está hablando mucho de la Reforma Energética y por ende, ver dentro de nuestras propuestas, que se tienen consideradas las tarifas eléctricas, porque nosotros seguimos insistiendo en que las del estado de Chihuahua no nos dan el costo de las bajas y altas temperaturas de nuestra entidad. Nosotros por donde quiera que andamos, nos encontramos a personas con recibos sumamente infames y nosotros creemos que no es lo correcto”, comentó el activista social.

Aclaró que la tarifa correspondiente es de los 33 grados centígrados hacia arriba que vendría siendo la 1f, más no la 1B, que es la aplicada actual que corresponde a 28°C, por eso es primordial que este asunto sea resuelto. “Es la que en justicia nos merecemos y lucharemos para que nos la den como en otros estados tales como Sonora, Baja California, Tabasco”, expresó.

El dirigente de la organización también reflexionó en los problemas económicos que actualmente se vive y especialmente la gente que usa el transporte público lo padece, con camiones en mal estado, servicio deficiente, y todavía asustados porque se hablaba de subir la tarifa, algo que no estaba de acuerdo, por eso vio con buenos ojos que el Gobierno del Estado no aceptó que se incrementara.

“Vemos con beneplácito que las autoridades correspondientes no están cediendo con el costo. Con respeto a nuestros amigos concesionarios, que no dudo que ellos también tengan sus necesidades, pero para poder aspirar a que el gobierno y el mismo pueblo aceptaran sus planteamientos, ellos necesitan hacer muchas mejoras en sus transportes, ya que muchos están sumamente deteriorados. Deben tratar el pasaje con respeto y amabilidad, deben ampliar las rutas, puesto que las actuales no dan el servicio adecuado, no va a las orillas de la ciudad”, argumentó siempre luchador social.

Destacó que además de la deficiencia, existen pocas medidas sanitarias, ya que es evidente como hay gente amontonada en las paradas de camión, en el interior de las unidades, por lo que es necesario cuidar mucho el aforo. Se debe ser muy estrictos con el uso del cubrebocas y no permitir el ingreso si no lo traen. Los pasajeros y choferes deben cuidar la sana distancia, entre otros cuidados.

Reflexionó que para la economía de los chihuahuenses no sólo es golpeada por un mal servicio de transporte público, sino actualmente la inflación ha sido sumamente perjudicial, porque actualmente la canasta básica es muy cara para el trabajador promedio e incluso para otros con mejores condiciones socioeconómicas.

Informó que, continúan los recorridos en colonias vulnerables con gestiones de todo tipo como alumbrado público, pavimentación, seguridad, también gracias al apoyo del Ayuntamiento, para brindar de ayudas alimentarias, y con la intervención de amigos empresarios, poder brindar de apoyos funcionales como sillas de ruedas, andadores, dispositivos auditivos, bastones, lentes. Todo siempre al guardar la sana distancia, uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, higiene, medición de temperatura, a fin de tomar las medidas para evitar contagios.

Reconoció la siempre buena respuesta del empresario Froylán Moreno, propietario de Ópticas Iris, que hasta la fecha, ha seguido apoyando con el servicio de lentes para quien lo ha solicitado.

En ese mismo tema de apoyos, recordó que actualmente hay asuntos a tratar con el Municipio de Chihuahua, principalmente con Arturo García Portillo, coordinador de Gabinete Municipal, para la construcción de tres importantes parques en zonas muy vulnerables. Uno para la colonia Zootecnia, otro en la Constituyentes y el tercero para la Juan Guereca. “Están programados para el año que entra y el deseo de todos, principalmente del alcalde, Marco Bonilla, quien le apuesta a la familia, niñez y la juventud, es que estos tres parques, vendrán a servirles mucho a los vecinos para que tengan una sana recreación y convivencia, tal como ellos lo merecen. En materia de salud, aclaró que en sus giras, hacen lo propio como pláticas de concientización, la sana distancia, se mide la temperatura, todos usan el gel antibacterial y siempre uso de cubrebocas.

“La salud estos dos últimos años, ha sido el tema primordial para autoridades y para el pueblo. Les recomendamos a todos los chihuahuenses a no bajar la guardia. La pandemia no se ha ido, sigue presente, sigue mortificando. Es recomendable que todos hagamos conciencia, que nos cuidemos los unos a los otros, porque con esta actitud solidaria, independientemente de las vacunas, es lo que nos va a sacar adelante. ¡Cuidémonos chihuahuenses”, manifestó el reconocido líder social chihuahuense.