Va Bazán por más controversias por La Boquilla

El Diario de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, anunció que hoy estará en San Francisco de Conchos para solicitar la adhesión de más alcaldes para aumentar las controversias constitucionales y denuncias penales por la extracción de agua en la presa La Boquilla, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han estado en la lucha constante desde hace varios días y cuya preocupación es el próximo ciclo agrícola del 2021, que estará en riesgo, de continuar el problema del agua.

Además, criticó la actuación entreguista del gobernador del estado, Javier Corral Jurado, que no ha tenido ni siquiera presencia en los municipios cercanos, no ha hablado con los productores, solamente representantes de su partido han ido, aunque unos solamente a tomarse la fotografía, la selfie, pero sin arreglar absolutamente nada.

Explicó que el Congreso del Estado ya ha exhortado al jefe del Ejecutivo Estatal a pronunciarse en beneficio de los agricultores, además que es un deber contestar la controversia que le compete al tener a varios presidentes municipales y legisladores que exigen se falle a su favor, por el derecho al agua.

Recordó la denuncia para el personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por incumplir con su obligación de promover la participación de las autoridades estatales y municipales y asegurar la instrumentación de los mecanismos de participación de los usuarios de la cuenca y las organizaciones de la sociedad, en la formulación, aprobación, seguimiento, actualización y evaluación de la programación hídrica de la presa, que continua su cauce para cumplir con el tratado con Estados Unidos, mientras hay el temor de los productores que la sequía alcance el próximo año y el ciclo se vea en peligro, lo que sería catastrófico no sólo para ellos, sino para todo el estado.

En cuanto a la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN), el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Villarreal Macías, manifestó que hay varios pobladores de otras regiones que han denunciado abusos a los derechos humanos y agresión, situación que es evidente se ha salido de control de las manos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo responsabilizar en caso de otro suceso trágico como el de la mujer fallecida la semana pasada.

“Hemos tenido entendido que hay más de mil elementos no sólo en la cortina de la presa, sino en las zonas cercanas. No están haciendo el trabajo que les debería corresponder. Nos dicen que detienen a los vehículos en las carreteras, los amenazan y revisan. Eso no es su función. Ellos deberían estar en la Sierra, allá donde está el crimen organizado, donde la delincuencia está a flor de piel, donde deberían actuar contra gente del narcotráfico, no intimidar y agredir a campesinos”, manifestó el diputado panista.

Recordó que hay una preocupación muy grande por la capacidad de las presas para el próximo año, ya que en caso de que solamente se cuente con el 20 por ciento, sería una gran tragedia. “Dicen aunque no está confirmado, que han llegado aviones del Ejército con más elementos. No es posible que se destinen tantos para los agricultores, mientras los verdaderos criminales siguen delinquiendo, aumentando la inseguridad que se vive en el estado, en todo el país”, dijo.

Informó que mañana martes 15 de septiembre, presentará otra iniciativa en sesión del Congreso local para solicitar aumento presupuestal para el sector agrícola. Esto será para el Gobierno del Estado y la Federación, ya que viene exageradamente limitado y es obligación apoyar al campo.

Por eso recordó la reducción de 30 mil millones de pesos del presupuesto de este año, sin alguna justificación, por lo que es menester darles prioridad a los productores en este 2021 que viene.

jnunez@diarioch.com.mx