Va chihuahuense a internado a Tesla

Chihuahua.- El chihuahuense Ricardo Islas, estudiante de Ingeniería Electrónica en el Itesm realizará sus prácticas profesionales para la empresa multinacional y punta de lanza en tecnología, Tesla, en San Francisco, California, luego de que el joven perseverara enviando solicitudes y logrando una entrevista en la que fue considerado como apto para desarrollarse en esta compañía. Para Islas se trata de un gran reto como parte de su desarrollo profesional según expresó, pero que le costó conseguir, por lo que destacó que las oportunidades tienen que buscarse y no dejarse vencer por los rechazos.

En grado senior Ricardo trabajará en SCADA en la megafactory de Tesla en Palo Alto, realizando tareas relacionadas a sistemas de control y ciberseguridad. Este internado tendrá una duración de seis meses e iniciará en el mes de septiembre, lo que le dará oportunidad al estudiante de avanzar en sus estudios.

Esto ya que si bien había aplicado para realizar un verano y no fue seleccionado desde el año pasado e incluso en este 2023, dadas sus aptitudes que mostró en la entrevista que realizó totalmente en inglés, se le dio la oportunidad de tener un lugar para la temporada de otoño.

“Estoy contento porque me invitaron no sólo la temporada de otoño, sino también en invierno. Seis meses con la oportunidad de poder quedarme a trabajar”, explicó, sin embargo señaló que incluso aún tiene que concluir sus estudios en el Tecnológico de Monterrey para poder aspirar a un trabajo de planta, lo que le inspira a seguir capacitándose y aprender también de su experiencia de prácticas profesionales en una empresa de renombre mundial.

Previo a su ingreso a Tesla, el estudiante estará primero en San Diego durante el verano en la empresa Qualcomm, también una multinacional especializada en tecnología inalámbrica como semiconductores. Esto, dijo, gracias a las oportunidades que ha buscado por su propia cuenta y también gracias a su dominio del inglés que le abre también las puertas a las industrias internacionales.

Es por ello que Islas dedicó un mensaje a los jóvenes estudiantes para seguir sus sueños y buscar las oportunidades a pesar del rechazo. “Ahora sí que nos toca buscar las oportunidades, a mí me ha ayudado mucha gente para llegar hasta aquí y aún así he batallado. Yo desde el año pasado he estado aplicando y de verdad son varias las veces que me han rechazado, y ni siquiera concediéndome una entrevista, en México incluso apliqué en muchos lugares y ni siquiera me hablaron de vuelta. Entonces que no se rajen, sigan echándole ganas. Entre más proyectos hagan por fuera de lo académico y relacionado a su carrera siempre es una gran ayuda”, enfatizó.