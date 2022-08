Va Congreso vs Corral en decisión dividida

Chihuahua, Chih.- En reunión accidentada, con votación dividida y ausencia de integrantes, la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado determinó iniciar juicio político en contra del exgobernador Javier Corral, con base en la denuncia presentada por el abogado Gerardo Cortinas Murra por excesos y omisiones cometidas en el ejercicio de su cargo.

En la votación para abrir el juicio político estuvieron a favor el presidente Gabriel García Cantú, el secretario Óscar Daniel Avitia Arellanes, los vocales Omar Bazán Flores, José Alfredo Chávez Madrid, y la suplente Yesenia Guadalupe Reyes Calzadillas.

Se ausentaron de la reunión el vocal Carlos Olson San Vicente y los suplentes Deyanira Ozaeta y Francisco Sánchez, del PAN, PT y Movimiento Ciudadano respectivamente.

Se realizó una segunda votación en la cual se ausentó José Alfredo Chávez y apareció Carlos Olson, en la cual se determinó otorgar una prórroga de 30 días para que la Secretaria de Hacienda aporte pruebas solicitadas por el denunciante, referentes a nómina de exfuncionarios.

En esa votación, Carlos Olson y Óscar Avitia se abstuvieron. Omar Bazán, Yesenia Reyes y Gabriel García Cantú votaron a favor de la solicitud para autorizar la referida prórroga.

El diputado Omar Bazán Flores indicó que debe destacarse la importancia de estrenar la ley de juicio político, dándole entrada a una denuncia de un ciudadano

Con la manera en que se dieron las votaciones, señaló, se exhibe el voto parlamentario, con “la abstención de Morena en prórroga y el debate de Olson, la ausencia de MC y PT”, refirió.

“Es un paso en favor de los ciudadanos, se fortalece el parlamento abierto, una comisión que actúa con autonomía, y que atiende la solicitud de un ciudadano, pero que es la puerta para otras denuncias y nuevas solicitudes de juicio político”, agregó.

Dentro de los acuerdos adoptados se encuentran notificar en breve a Javier Corral y declarar una prórroga de 30 días para que la Secretaría de Hacienda entregue información que solicita el demandante, Gerardo Cortinas Murra. Se trata de uno de los 11 requerimientos que se mencionan en la denuncia.

La reunión fue de carácter privado y se prolongó por una hora y media en la Sala Legisladores del recinto legislativo estatal, donde se citó con anticipación a los diputados a partir de las 19:00 horas.

“Solicité una prórroga con fundamento en el Artículo 8 a la Secretaría de Hacienda, para que en 30 días la Secretaría de Hacienda nos mande todos los viajes, viáticos, gastos y vuelos de funcionarios públicos del gobierno pasado”, indicó el diputado panista, Gabriel García Cantú, presidente de la Comisión.

La fracción de Morena presentó su voto razonado en donde argumentó motivos suficientes para iniciar el juicio. García Cantú detalló que los últimos días de noviembre o a principio de diciembre el Congreso dará un veredicto en el pleno del Legislativo y que a más tardar finales de septiembre a principios de octubre se deberá presentar Javier Corral o su representación jurídica para presentar los argumentos de su defensa.

COMO DEMANDANTE DEBO ESTAR PRESENTE

Por su parte, Cortinas Murra el promotor de la denuncia, reprochó que hasta el momento no se le invite a las sesiones en donde los diputados realizan los acuerdos y adelantó que solicitará de nuevo ser considerado, según como lo marca la ley. “Como en cualquier juicio, yo demandante debo tener acceso al expediente y hasta ahora no me han invitado. Yo quiero que se me dé una copia del audiovideo de la sesión de hoy y de las del 27 de junio para saber que acordaron, voy a presentar la solicitud formal al Congreso, porque desconozco de manera oficial sobre los acuerdos que está tomando la Comisión Jurisdiccional”, concluyó.