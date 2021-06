Va Corral por recursos y regresa con las manos vacías

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- El gobernador Javier Corral Jurado, explicó que será hasta próximo lunes cuando se reúna con la presidente Andrés Manuel López Obrador, para ver los recursos que el mandatario estatal gestionó ayer ante funcionarios federales.

Al cuestionarle si alguno de los acuerdos que tuvo con funcionarios federales como el secretario de hacienda habían sido firmados, respondió que para eso se reuniría de nuevo con López Obrador.

“De ese todavía no tenemos respuesta, porque pues todavía no veo al presidente, no sé si sepan que se reagendó, me va a recibir el lunes 28”, respondió el mandatario estatal.

Algunas de las reuniones fueron con el secretario de hacienda, así como con el director de Banobras e incluso con la secretaria Rosa Isela Rodríguez, donde vieron que en dos semanas podría arrancar la vacunación masiva en Ciudad Juárez.