Va Fiscalía vs exdelegado de Conagua, pero no lo encuentran

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado busca fincarle delito de peculado a Jesús Manuel Bremer Ochoa, ex funcionario de Desarrollo Rural y exdelegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero no ha podido presentarlo ante un juez.

Tanto el exservidor público como su defensa no pudieron ser notificados formalmente al no localizarlos en los domicilios que habían dado anteriormente, se reveló hoy al decretarse el diferimiento de audiencia programada a las 9 de la mañana.

Se trata de la causa penal número 248/2018, en la que se le pretende inculpar por su participación en desvío recursos durante su cargo público.

Pero al no comparecer hoy, se le intentará notificar para que acuda ante el juzgado el 18 de septiembre a las 9 de la mañana para atender una audiencia inicial y escuchar de que lo acusa el Estado.