Va Gobierno por nuevos impuestos con Reforma Fiscal

Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex-Chihuahua, Francisco Santini y Jorge Cruz, respectivamente, indicaron ayer que las empresas no tienen capacidad financiera para llevar a cabo la propuesta del Fondo Monetario Internacional de gravar las ganancias corporativas excedentes y crear una contribución especial para la recuperación por el Covid-19.

Entrevistados por separado, también hablaron de la propuesta del gobierno federal de ir por una reforma fiscal después de las elecciones, de la cual Santini Ramos dijo es mejor que no le muevan, ya que siempre van por nuevos impuestos; en tanto, Cruz Camberos indicó que se necesita no solo en el ámbito federal, sino estatal, pero una que no grave más a las mismas empresas, vaya por informales; tenga una mejor distribución de impuestos y haga un gobierno más esbelto y transparente.

Insistieron en que, si el gobierno requiere de más dinero, incremente en forma importante la base de contribuyentes y conforme una administración más esbelta.

Recientemente el FMI sugirió a aumentar los ingresos de los países que permita adquirir más vacunas y fortalecer su capacidad fiscal para financiar el gasto social, para lo cual propuso considerar impuestos a las ganancias corporativas excedentes, así como una contribución especial para la recuperación por la pandemia.

Francisco Santini Ramos dijo que definitivamente no se tienen las condiciones para cobrar más impuestos a las empresas en México.

La generación de recursos para gobiernos viene absolutamente de las empresas y sus trabajadores, y ahora se tiene un país sobre regulado y con excesiva carga impositiva, recalcó.

Destacó el hecho de que se tiene múltiples regulaciones que no permiten la deducibilidad en temas tan importantes como el social.

Apuntó que en ese tema se les quitó la deducibilidad al 50 por ciento que iba directamente a apoyar a las personas, y muchas empresas dejaron de dar ese tipo de apoyos.

También se les quitó de la compra de transporte y equipo de cómputo, por lo que ahora el ambiente económico y de impuestos es muy complicado para los empresarios que además de cautivos están sobre fiscalizadas por el Servicio de Administración Tributario.

Indicó que no se puede sacar todo de las mismas empresas, por lo que creen que se tendría que meter a la formalidad a otras empresas.

En torno a la propuesta de una nueva reforma fiscal federal, dijo que es preocupante ya que cada vez que generan otra, vienen más candados e impuestos a las empresas.

Agregó que prefieren que ya no se mueva o que la hagan en un sentido que incentive a las empresas generen empleo y economía, y no como ahora que las llevan a no hacer compras y no hagan deducible para muchas compras de insumos necesarios a las empresas.

El presidente del CCE, comentó que, si no se ayuda a las empresas, se les debe dejar en paz para que se recuperen después de haber enfrentado un año tan difícil como el 2020 con la pandemia del Covid-19.

A su vez, el presidente de Coparmex-Chihuahua, Jorge Cruz Camberos dijo que, será muy complicado si México quiere asumir la propuesta del Fondo Monetario Internacional de gravar más a las empresas.

Recordó que durante la pandemia no hubo ningún tipo de rescate al sector formal de la economía, muchas empresas cerraron y perdieron dinero, por lo que pretender cobrarles más impuestos es “terminar de enterrarlas”.

Cruz Camberos dijo que aun así están abiertos al diálogo para ver qué conviene a México y hasta donde se puede comprometer el sector social, empresarial y el público.

Apuntó que una imposición de esas medidas sería un gran error y ocasionaría mucha carga a las empresas.

En torno el anuncio de iniciar una reforma fiscal en México una vez pasando el proceso electoral, Jorge Cruz dijo que también la debe de haber en el ámbito estatal y loca.

Apuntó que sí cree que debe haber ajustes sobre cómo se cobra impuestos sobre qué y cómo aumenta la base gravable, ya que son pocos los que pagan impuestos.

Jorge Cruz indicó que también debe haber una reestructura de cómo hacer un gobierno más pequeño, no más débil, pero sí más esbeltos en cuanto a nómina y su gasto corriente. Se requiere de una mayor transparencia en cuanto al uso de los recursos públicos.

Finalmente dijo que en esa reforma fiscal se requiere de hacer una reestructura de todo con compromisos de los tres sectores, qué va a hacer gobierno y qué está la sociedad dispuesto a hacer y lo mismo el sector privado