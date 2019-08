Va por el título de campeón nacional de Artes Marciales Mixtas

Chihuahua.- Éste sábado 31 de agosto en la Ciudad de México, el chihuahuense Alexis Ramírez Reyes de 13 años de edad, estará buscando por segundo año consecutivo, el título de campeón nacional de Artes Marciales Mixtas (MMA).

Clasificado número uno en su categoría llegó a la capital del país para representar a Chihuahua en esta justa federada con el antecedente de campeón invicto a nivel municipal, estatal y regional.

“Me siento bien preparado ya que hemos tenido duros entrenamientos y vamos listos para una guerra... Ya sea en pelea a ras de piso o pelea de pie”, y agregó “Llevó en trabajo físico y mental muy importante para dejar el nombre de mi academia koas y el del estado de Chihuahua en alto dejando todo en la jaula”, aseguró Alexis.

Practicante y competidor desde los 4 años es multicampeón de Lima Lama (municipal, estatal, nacional) de formas a manos libres y pelea. Campeón Kickboxing títulos ganados en varios estados como Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Guadalajara y Mazatlán.

Es además campeón estatal 2019 de Sanda (pelea de contacto completo del estilo Wu Shu) y de Jiu Jitsu brasileño en la Copa Bujutsu 2019.

“Me gusta saber que a parte de mi equipo de pelea son también mi familia... Me gusta que me enseñan disciplina y que si quiero algo tengo que esforzarnos más y ás... Me motiva saber que puedo romper mis propios limites, estoy motivado por alcanzar mi cinturón negro tanto en Lima Lama como en Jiu Jitsu....!!! Tengo un gran ejemplo como maestro.. mi papá. !!!!”.

Además Alexis confesó “Mi gran sueño es enseñar en mi academia. Llegar a estar dentro campeonatos internacionales y mundiales... En modalidad de Limalama... Kickboxing ... Jiu Jitsu y MMA. Y si se da la oportunidad un debut profesional. Sé que tengo grandes maestros y les doy gracias por todo su tiempo en mi y es por ellos que he ganado mis torneos”.

Sus entrenadores son los profesores Danny e Alexis Salazar y su padre Master Álex Ramírez.

De Cerca:

Nombre: Alexis Ramírez Reyes

Edad: 13 Años

Originario: Chihuahua, Chih.

Peso: 38 Kgs.

Estudia: Secundaria Palmore

Especialidad: Artes Marciales

Experiencia: 9 años

Entrenadores:

Master Alex Ramirez (Limalama/ kickboxing/MMA)

Alexis y Daniel Salazar (Jiu Jitsu brasileño)

Actualmente cinturón verde de Lima Lama y en preparación a su cinturón café este próximo diciembre 2019. Cinturón amarillo de Jiu Jitsu.