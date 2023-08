Va SNTE por libros digitales; TSJ por centros de acopio

Chihuahua.- El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, exigió al Gobierno del Estado la entrega de libros de texto gratuitos, y material didáctico correspondientes al ciclo escolar 2023-2024 para maestros y alumnos de la entidad, en caso contrario, dejó entrever que los maestros chihuahuenses descargarán versiones digitales para utilizarlas en el aula.

En ese contexto, el Tribunal Superior de Justicia del Estado apoyó la iniciativa de la gobernadora Maru Campos para recopilar libros de texto de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) correspondientes a ciclos anteriores y puso sus instalaciones como centro de acopio.

Mediante una carta dirigida a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, misma que fue firmada de recibida el pasado miércoles a las 15:06 horas, el líder magisterial del país advirtió que “la judicialización de la distribución de los libros de texto traslada la política a la escuela y se convierte en violencia cultural”.

“Los libros de texto, además de una obligación constitucional, son un componente relevante del derecho humano a la educación y un instrumento de justicia social; forman parte de los materiales pedagógicos y laborales con los que el magisterio de todo el país debe contar para estar en condiciones de llevar a cabo su trabajo profesional del ciclo escolar, y no poner en riesgo el proceso de enseñanzaaprendizaje de los alumnos”, refirió.

En un desplegado publicado en medios impresos, precisó que hay muchas familias para quienes los libros de texto son los únicos libros a los que tienen acceso, y que sin ellos, la educación pública sería afectada en su gratuidad y equidad.

Señaló que el SNTE no desconoce el debate público que se ha suscitado en torno a los libros. Al respecto, dijo, el 4 de agosto de 2023 se hizo público un pronunciamiento del SNTE en el que se comprometió a promover entre los docentes, “como ha sido siempre, el uso razonado de los libros de texto gratuitos y los materiales educativos, con base en la autonomía curricular, libertad de cátedra y pensamiento crítico, y con ese profesionalismo docente realizar el codiseño para contextualizar los programas sintéticos y generar el programa analítico”.

Cepeda Salas exhortó a la gobernadora a actuar para que las niñas, niños y adolescentes no se queden atrapados en el campo de la lucha política y no sean rehenes de ésta. Pidió confiar en las maestras y los maestros, en su formación, en su vocación, en su profesionalismo, en su responsabilidad y ética.

Aseguró que la gobernadora de Chihuahua junto a los mandatarios panistas del país que se han opuesto a la distribución, cuentan con el magisterio para que no se genere incertidumbre en la comunidad educativa, ya sea por preocupaciones legítimas o por controversias políticas o ideológicas; las maestras y los maestros sabrán educar a la niñez, como lo han demostrado aún en las más adversas condiciones, afirmó.

El material educativo es indispensable –señaló Cepeda- para la labor de los maestros y el SNTE tiene como obligación velar por las condiciones de trabajo de sus agremiados.

“Señora gobernadora, la exhortamos a que las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua no queden atrapados en el campo de la lucha política, que no sean rehenes, que no quede consignado en la historia que, en Chihuahua, se les despojó de los libros de texto gratuito.

Cuente con el magisterio de Chihuahua para que no se genere incertidumbre en la comunidad educativa, sea por preocupaciones legítimas o por controversias políticas o ideológicas.

Confíe en que las maestros y maestros de Chihuahua sabrán educar a la niñez de la entidad, como lo han demostrado, aún en las más adversas de las condiciones”, expresó el líder magisterial del país.

Recibirán edificio del Poder Judicial libros de texto donados

Como una red de apoyo más a la petición de la gobernadora María Eugenia Campos Galván hacia la ciudadanía, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua recopilará libros de texto de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) correspondientes a ciclos anteriores para ser entregados en los centros educativos del estado.

La invitación fue tanto para empleados y empleadas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como a la ciudadanía en general, a que se acerquen al centro de acopio en donde reunirán libros para posteriormente sean llevados a quienes así los requieran.

El centro de acopio de libros de texto del Poder Judicial estará ubicado en la planta de la Ciudad Judicial que se encuentra en avenida Ocampo 119 esquina con Niños Héroes, así como en las oficinas de la Comisión de Vigilancia ubicadas en el piso 4. Los días para recepción de donaciones serán de lunes a viernes en un horario de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.