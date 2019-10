'Valeria pude ser yo'; sacude conciencias mensaje de chihuahuense

Chihuahua.- Valeria Muñoz, quien fuera localizada ayer en Yucatán se ha reencontrado con su familia y ya retornó a Chihuahua, según información compartida hace unas horas por familiares a través de redes sociales, y quienes insisten en que la ausencia se dio en contra de la voluntad de la joven, que incluso estuvo internada en un hospital de la ciudad de Mérida.

“Gracias a Dios ya estás en casa a salvo, ya todo lo demás no importa, lo que piense o diga la gente ya es cosa de ellos a nosotros lo que nos importa es que estas viva”, dice una de esas publicaciones.

En medio de la discusión generada por los comentarios que se desataron a raíz de su localización, otro mensaje está siendo replicado por los usuarios de internet. Se trata de una serie de reflexiones escritas por otra joven chihuahuense, identificada como Diana Holguín, en la que hace énfasis en la importancia de que Valeria haya sido encontrada, y no sea hoy un número más en las estadísticas de feminicidio que posee el estado.

El mensaje, dice textualmente:

“¡Oh pues! Qué si las encuentran muertas; 'justicia', 'las autoridades no sirven', y si las encuentran vivas; ¿'Pa'que difundiamos?', 'dioquis tanto escándalo', 'se fue por cusca',etc.

¿Quién nos entiende pues? Y ¿Quién nos engañó tanto diciéndonos qué la podíamos hacer de jueces, que éramos buenos sacando conclusiones? ¿Sobre todo quién nos aseguró que podiamos escupir pa'arriba y qué la vida no nos la va a recordar tarde que temprano?

Todos estamos expuestos, Valeria pude haber sido yo, o peor aún pudo haber sido una de las mujeres que amo, y en lo que menos pensaríamos en estos momentos sería en alimentar el morbo de 'los buenos samaritanos' que me ayudaron compartiendo la información, brindándoles los por menores, santo y seña de lo sucedido, de hecho ni si quiera estaría cuestionando la razón del porqué sucedió.

Lo único importante en este momento es que Valeria no fue un número más como muchas otras que Valeria está viva, que su familia no tiene que llorarle en una tumba, o buscar por meses o años sus restos, ¿qué no es eso lo que esperamos cuando se inicia una búsqueda? O ¿estamos tan mal que esperamos encontrar el cuerpo y luego andar jugando a los detectives buscando al asesino?

Mañana, o en una semana quizá, sabremos que pasó realmente, aunque ya la familia intentó explicarlo, enmedio de todo el sin fin de emociones, y de lo complicado que debe de estar siendo no poder ver a su ser amado y saberle (hasta donde se sabe) grave, tuvieron que dar la cara para defender a Valeria de una sociedad que ayer se rasgaba las vestiduras suplicando su regreso y hoy la quiere crucificar por el mismo.

Si ya no tenemos más información (esté esto bien o mal) quédense con la satisfacción de que gracias a su apoyo, encontraron a una hija, hermana, novia, amiga, con vida, y que hoy posiblemente terminó el dolor e incertidumbre de una familia y le volvió el alma al pecho y la tranquilidad a una madre, a un padre, a una hermana, y a muchos desconocidos a los que si nos llena de felicidad saberla viva, sin importar nada más, porque sobre todo, entendemos que la vida da muchas vueltas y que mañana podríamos ser nosotros en el lugar de cualquiera de ellos”.