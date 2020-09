'Vamos a llorar si no abren los panteones'

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Floricultores de los ejidos Tabalaopa y Palestina podrían quedar en quiebra este año de no abrirse los panteones el Día de Muertos, fecha clave para la cual trabajan e invierten recursos desde los primeros días de marzo.

“Ahora con el coronavirus estamos aventándonos un volado, porque si no abren los panteones nos vamos a ir a la quiebra, pérdida total para todos, tanto patrones como empleados”, dijo el señor Juan Valencia, quien dijo que no han tenido una sola atención por parte del Gobierno del Estado.

De 10 productores organizados todos los años, en 2020 sólo se animaron siete, quienes temen que su inversión en riego, semillas, fertilizantes, veneno, pago de trabajadores y mano de obra de ellos mismos, se pierda por la falta de apertura de los panteones.

“Quiero invitar a Javier Corral nomás para que vea cómo está el campo, que de perdido nos dé una visitada o algún secretario del señor Javier Corral aquí a los floricultores de Concordia, Tabalaopa y Palestina, ya que nos sentimos muy abandonados por parte de ellos porque no tenemos nada de apoyo”, manifestó.

Cempoales, Crisantema, Girasol, Mota de Obispo, Margaritas, Nube, Mano de León y otras especies se encuentran dentro de su tiempo preciso de maduración, comentó el productor Luis Salazar, quien lleva 30 años realizando la actividad de la venta de flores a negocios diversos, sobre todo florerías, a quienes les vente a precio por surco.

“¿Si no hay florerías y no se abren los panteones, a quién le vendes? Si no abren los panteones yo creo hasta vamos a llorar”, concluyó preocupado el productor.