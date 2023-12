Van 10 mil 180 accidentes vehiculares

/ Las volcaduras son el sexto tipo de accidentes más comunes

Chihuahua.- Durante lo que va del 2023, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), registró 10 mil 180 accidentes viales en la ciudad, siendo noviembre el mes con mayor número de casos al contabilizar mil 092 eventos.

Con mayor número de incidencias, le sigue el mes de enero con mil 012, octubre con mil 002, marzo con 964, febrero con 959, septiembre con 899, junio con 885, julio con 877, mayo con 838, abril con 833 y agosto con 819.

Según las estadísticas, la posición número uno en tipo de accidentes, la ocupan los choques con 7 mil 403 hechos, seguido de los choques fuga con mil 522 y el impacto contra un objeto fijo con 523.

En cuarto lugar están los atropellos con 309, mientras que el atropello-fuga cuenta con 79. En la lista están también las volcaduras con 160, además de 51 choques volcaduras.

Asimismo, hubo 36 salidas de caminos y derribamientos de cables respectivamente, así como 28 caídas de personas. Aunado a eso, hubo 17 aclaraciones de choques, 14 choques con atropello y 13 accidentes que fueron clasificados como “típico”.

El presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, Joan Sarroca Rey, emitió una serie de recomendaciones para evitar este tipo de eventos automovilísticos en las que destacan el no exceder la velocidad permitida en las calles, ya que ese es el factor número uno en accidentes.

“El número dos es no distraerse mientras vamos conduciendo; es decir, no ir viendo el celular, no distraerse con las personas que van en el automóvil y siempre tener las manos sobre el volante y tener la vista hacía el frente”, dijo Sarroca Rey.

Aunado a esto refirió que el tercer factor que genera más incidentes es manejar con algún estado de ebriedad y/o con algún grado de alcohol en la sangre.

“La recomendación es que si van a salir a divertirse, utilicen algún otro método de transporte como son las plataformas, los taxis, o ir con algún amigo que no esté tomando y que conduzca por los demás, y pues también que se cuiden mucho y que no exceden la velocidad permitida”, finalizó el funcionario.

En días pasados, las estadísticas de la Subsecretaría de Movilidad de la SSPE mostraron que en la ciudad murieron un total de 74 personas de enero a noviembre por accidentes viales.

En lo que respecta a la incidencia en los cinco años anteriores, el 2022 ha sido el más fatal, con 83 muertes por accidentes viales y el 2020 el de menos, con 54, esto debido a que la movilidad fue reducida por motivos de la pandemia generada por el Covid-19.