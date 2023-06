Van 131 aparatos auditivos entregados por el Municipio

El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, encabezó la entrega de 66 aparatos auditivos personalizados para las personas que fueron beneficiadas con el programa “Apoyo para Personas con Discapacidad Auditiva”; en el año han sido entregados 131 dispositivos.

Durante el evento el alcalde hizo entrega simbólica al señor Lucio Navarro Carrillo, quien es un adulto mayor de 78 años, que vive solo en la colonia Aeropuerto; el señor Lucio acudió al IMPAS al enterarse del programa y metió su papelería para ser beneficiado, ahí fue diagnosticado con hipoacusia moderada severa bilateral, es decir, prácticamente no escucha con ambos oídos solo oye sonidos fuertes y voces, pero ahora podrá oír mejor con un aparato hecho a sus necesidades.

El edil capitalino comentó que este tipo de programas contribuyen a la inclusión social, laboral y familiar, ya que, con una inversión superior a los 400 mil pesos, 66 personas beneficiadas tendrán una mejor calidad de vida al disfrutar sus actividades con plenitud, salud y seguridad.

“De esto se tratan los gobiernos, tenemos que impulsar los programas sociales, que van más allá de lo monetario, que se miden en oportunidades y calidad de vida para las personas”, destacó al mencionar la importancia de cambiar la vida de las personas con este tipo de apoyos.

El director del IMPAS, informó que es el segundo año consecutivo que se lleva a cabo este programa, con el cual se busca impactar de forma favorable a la salud auditiva y brindar más calidad de vida de las familias de la Capital, al mejorar la comunicación de las personas con discapacidad auditiva.

En el evento se les dio a conocer a los beneficiarios, los cuidados y mantenimiento que debe tener el aparato para seguir funcionando de forma óptima, así como se les informó del seguimiento que tendrá el IMPAS, para verificar su estado de salud auditiva que les brinden una mejor calidad de vida.

En entrevista con el beneficiario, Lucio Navarro Carrillo, comentó que fue hace siete años que notó una disminución de su sentido del oído, sin embargo, el costo para un aparato superaba los 15 mil pesos, razón por la que optó por inscribirse para ver si podía beneficiarse.

El hombre, vive solo en un domicilio en la Calle 75 No. 31 en la colonia Aeropuerto, quien recibe ayuda de su hijo Saúl Navarro, que a la semana lo visita y le apoya de vez en cuando.

“Me di cuenta porque me hablaban y no escuchaba bien. Ya, ahora mejor, pero siempre hay necesidad. Ya dejé de trabajar, nomás mi hijo me ayuda”, comentó el venerable.

Dijo que durante toda su vida trabajó en la albañilería pero dada su situación física y discapacidad, le es muy difícil hacer la labor de antes; aunque dice que puede limpiar terrenos o hacer otra cosa, porque siempre está dispuesto a trabajar.

Las necesidades donde vive son muchas y siempre está dispuesto a que alguien le ayude, razón por la que proporcionó el teléfono de su hijo Saúl, 6144051207 para dar más información y apoyo que se requiera.

