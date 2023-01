Van 213 días sin saber nada Alexa Itzel N

Chihuahua, Chih.- Un día como hoy pero del mes de junio, la familia de Alexa comenzó a vivir una pesadilla al ser víctima de Pablo Gerardo G.M., presunto responsable de atacar a Marisol N., madre de Alexa Itzel N., de 13 años a quien minutos después habría raptado y de quien hasta este momento no se sabe nada de su paradero.

Aunque el probable responsable de raptar a la adolescente ya se encuentra detenido, hasta el momento él no ha dicho nada sobre la menor de edad quien suma ya 213 días con el reporte de ausencia.

Su familia ha temido por su vida desde que eso ocurrió e incluso, han declarado que la autoridad no les ha brindado ninguna protección.

“Queremos que se haga justicia y que el caso no quede en el olvido”, expresó una de las familiares de la menor de edad quien por miedo a represalias, prefirió omitir su nombre. Pablo Gerardo, habría sido el responsable de disparar en contra de Marisol N., madre de Alexa y de haberse llevado a la adolescente de quien además abusó sexualmente desde que ella tenía once años.

En días pasados, este hombre fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, sin embargo, este no fue aprehendido por los delitos anteriormente mencionados sino porque, él había cometido una falta administrativa y traía un arma consigo.

Ante esta situación, un juez de control lo vinculó a proceso por feminicidio en grado de tentativa, por violación con penalidad agravada y por el secuestro de la pequeña de quien hasta ahora, el imputado no ha dicho nada y la pesquisa continúa activa.

Además, de acuerdo con datos periodísticos, Pablo Gerardo, ya había participado en otros actos delictivos, en los que se encuentran el homicidio de una mujer quien en vida respondía al nombre de Yesenia Rodríguez Barrera y por homicidio en grado de tentativa en perjuicio de una persona del sexo masculino.

El caso de Alexa, no es el único a nivel estatal puesto que, de acuerdo con información otorgada por la Fiscalía General del Estado (FGE), del primero de enero al 26 de diciembre desaparecieron once niñas de cero a once años y 81 adolescentes de 12 a 17 años, es decir, 91 en un lapso de 12 meses.