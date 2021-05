Van 34 suicidios en 27 días de mayo

Tomada de internet

Del primero al 27 de mayo del presente año se han registrado un total de 34 suicidios, siendo la Zona Centro donde más casos se registran, cuya cabecera es Chihuahua, de acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo a las cifras presentadas por dicha dependencia de seguridad hasta el día de ayer ya había un total de 182 víctimas de suicidio, de los cuales el 43 por ciento corresponden a la Zona Centro, en la Zona Norte son 49, Zona Occidente 32 y en la Zona Sur 22.

Cabe señalar que el caso de suicidio más reciente se presentó en la capital del estado el pasado lunes, cuando Norma Armida de 58 años, decidió quitarse la vida, cuyo cuerpo fue localizado en una vivienda de la colonia Campesina, entre las calles Gardenias y Violetas.

Asimismo este mes ocurrió el suicidio de un agente e la Policía Ministerial el pasado 17 de mayo, quien se disparó en un panteón del municipio de Allende, esto después de que se publicara un video en redes sociales donde era arrestado y estaba vestido de mujer.

En este contexto, según Servicios de Salud del Estado, este año hay un incremento del 70 por ciento en los casos de suicidios en el estado, al pasar de 107 de enero a mayo del año pasado a 182 en lo que va del año, cifra que podría subir, ya que los registros son al 27 de mayo.

El informe de la dependencia descentralizada del estado de enero a mayo de 2020 afirma que se registraron 107 suicidios en la entidad, de los cuales 34 corresponden a Juárez, 25 a Chihuahua, Parral lleva 8, mientras que Cuauhtémoc y Camargo ya reportaron 5 cada uno, sin embargo en poblaciones pequeñas como Guachochi y Balleza ya llevan 4 y 3 respectivamente, el resto sucedió en otros 17 municipios.

La presidente del Colegio de Psicólogos, Imelda Alcalá Sánchez, ya había señalado que las autoridades, tanto públicas como privadas, están desperdiciando recursos para bajar indices de suicidios, ya que los programas aplicados no están funcionando porque la taza de suicidios no ha bajado incluso ha ido a la alza.

La profesional comentaba que deben considerarse dos indicadores para verificar si funciona la estrategia, primero si se están presentando condiciones de ansiedad, depresión y desamparo, las cuales orillan al suicidio, y en segundo término si va a la baja la taza de suicidio.

Además decía que no se está educando a la población para acudir con un profesional cuando tiene problemas de salud mental y segundo no se atiende a quien ya está enfermo, porque no es apropiado consumir fármacos que en el mejor de los casos elimina los síntomas.