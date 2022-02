Van 36 denuncias por maltrato animal en lo que va del año

Chihuahua, Chih.- Un total de 36 denuncias ciudadanas por maltrato animal se han registrado en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio en lo que va del año, al ser perros y gatos las víctimas más frecuentes, razón por la que organizaciones civiles y protectoras, han exhortado a tomar conciencia, principalmente a dueños de mascotas y fomentar la adopción en lugar de compra.

Es por ello, que se exhorta a la comunidad a implementar acciones en el cuidado de las mascotas ante las bajas temperaturas que pudieran registrarse en la capital esta temporada invernal.

Los perros, en su etapa de cachorros y vejez, tienen más sensibilidad a las bajas temperaturas por la deficiencia en la regulación térmica, por lo cual la exposición al frío puede dañar a tu mascota si no se tiene los cuidados adecuados.

Por ello, para las mascotas que viven al aire libre, se recomienda reforzar su alimentación de forma balanceada que le proporcione mayor energía, que lo hará más tolerante a las bajas temperaturas y evitará que se enferme; asimismo, deben tener siempre agua fresca para beber, aunque el clima se torne muy frío, y sacarla sólo para ejercitarla.

Las mascotas que viven en el exterior de la casa necesitan un lugar térmico, de preferencia que esté separado del suelo, que lo proteja contra el viento y el frío al que pueda acceder de forma libre. Así como debe ser un espacio seco y limpio, que sea lo suficientemente cerrado para resguardar el calor que el propio pelaje del animal genera.

Existen otros cuidados como estar atentos de la vigencia de todas las vacunas, fortalecer su sistema inmunológico. Si la mascota se moja por lluvia o nieve hay que secarlo lo más pronto posible con una toalla y una secadora para pelo. Los cachorros, gatos y mascotas grandes de edad, durante el invierno, requieren de una atención y un cuidado muy especial. Ante cualquier inquietud no dejes de consultar al veterinario.

Se considera como maltrato animal: todo acto, hecho u omisión del ser humano que pueda ocasionar dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida, o afectar gravemente su salud.

Entre estos, está encadenar a una mascota durante largos periodos de tiempo a la intemperie, que la mascota no cuente con un lugar adecuado para protegerse del clima, no contar con alimento y agua. Descuidar la limpieza del lugar donde habita, no proporcionar la atención con el veterinario, no proporcionar el ejercicio necesario a la mascota según su especie y raza.

Debido al alto nivel de perros y gatos en la calle, diferentes colectivos y asociaciones protectoras de animales han pedido tomar conciencia con los animales, ya que son seres vivos, además de evitar sanciones.

Se recuerda que en el caso de omitir cuidados a un animal y con esto poner en riesgo su vida, la multa será de 200 Unidades de Medida Actualizada, lo que da un total de 17 mil 376 pesos. En el caso de causar lesiones a algún animal, la pena se incrementa a 250 Umas, equivalente a 21 mil 720 pesos, además de seis a 12 meses de cárcel, esto incluida la muerte del ser vivo.

Se invita a la comunidad a denunciar cualquier maltrato animal al 072 en las extensiones 6054 y 6051 de la Subdirección de Ecología.