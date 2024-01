Van 5 horas de cierre de calles en el Centro de la ciudad

Juan Alanís/ El Diario Juan Alanís/ El Diario Juan Alanís/ El Diario

Chihuahua.- La manifestación de personal sindicalizado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Stauach, cumple cinco horas desde que partieron de las instalaciones del Campus I hasta llegar a la rectoría en el Centro de la ciudad, donde mantienen un cierre de las principales avenidas aledañas al Palacio de Gobierno.

Una comitiva de representantes del sindicato sostuvo una reunión con personal de la rectoría en la que estuvo presente el abogado general de la Universidad, Antonio Aguirre. No obstante derivado de la misma los manifestantes continúan inconformes ante la falta de respuestas pues el argumento es que no hay recursos, expresó el líder sindical Salvador Salgado.

“Para no triangular les dijimos que queremos hablar con el rector. Si está ocupado lo esperamos, no hay problema. Tenemos todo el día para esperarlo, si no aquí nos vamos a estar. Yo creo que no hay como hablar con el patrón”, expresó Salgado.

Es así que la amenaza de permanecer en esta manifestación y el cierre calles del Centro continuará hasta que no sean recibidos por el rector Luis Rivera, indicaron. Los trabajadores sindicalizados exigen el pago correspondiente a sus contratos. De ellos señalaron que existe la categoría de trabajador A, le pagan 4 mil 854 pesos por quincena cuando deberían ser 5 mil 600 por acuerdos sindicales, diferencia de 747 pesos quincenales, mientras que en la categoría de trabajador B, debería percibir 7 mil 468 pesos pero en realidad sólo reciben 6 mil 472, una diferencia de 996 pesos.