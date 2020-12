Van 694 contagios y 83 muertes aquí

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- El semáforo “naranja restrictivo” que se estableció a partir del primer de diciembre, ha dejado en la ciudad un total de 694 casos positivos a Covid19, así como 83 defunciones, de acuerdo con los informes presentados por la secretaría de Salud, que hace un llamado a la población a mantener las medidas de prevención.

Ayer, se sumaron doce defunciones por Covid-19 en esta ciudad que ya acumula 764 muertes, así como 39 casos positivos y ya son un total de 9,409 personas que han contraído el virus.

Leticia Ruiz, directora de Control y Prevención de Enfermedades informó que a nivel estatal se sumaron 41 decesos con lo que se tiene un acumulado de 3,867, también se sumaron 262 contagios para un acumulado de 41,477.

En este sentido, la ciudad presenta un promedio de 69 contagios y 8 defunciones al día desde que se estableció el semáforo “naranja restrictivo” tal como lo denominaron las autoridades estatales, las cifras demuestran que, aún se mantiene una actividad elevada de transmisión viral.

Los hospitales de la ciudad han presentado una ligera reducción de pacientes, pero aún se tienen complicaciones en el Lázaro

Cárdenas y en el Central Universitario, pero se cuenta con espacios disponibles en otras instituciones médicas.

Ante la proximidad de los festejos navideños, las autoridades han solicitado a la población no hacer reuniones en casa para evitar que se presenten incrementos en el número de contagios como ha sucedido anteriormente y, piden no salir si no es necesario.

La situación en el estado establece que, se tiene un índice de 102 contagios por cada cien mil habitantes, el cual se ha incrementado de manera notable en las últimas semanas; además el reporte establece que, en el estado permanecen hospitalizadas 438 personas de las cuales 101 se encuentran conectadas a un ventilador mecánico para mantenerlas con vida.