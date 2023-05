Van 7 mil 610 denuncias vs financieras y ni un peso devuelto

/ Cientos de afectados acudieron a la primera mega-audiencia

Chihuahua.- A un año y medio de interpuestas las primeras demandas por fraude en contra de empresas financieras, que utilizaban como gancho “súper rendimientos” de hasta diez por ciento de interés mensual, y que hoy ascienden a 7 mil 610 denuncias penales, es hora que los inversionistas afectados no han logrado recuperar un solo peso.

La empresa “Aras Business Group S.A.P.I. de C.V.”, sigue a la cabeza en demandas con 6 mil 727; le sigue “Fibra Millennium” con 281 denuncias y luego “Vitas Financial S.A.P.I. de C.V.” con 247 querellas. La empresa “SOI Consultoría Empresarial S.A.S. de C.V” acumulaba hasta ayer sábado 150 denuncias, mientras que “GC Financiera (Calco)” 82, “JBI Businnes”, 60, “Era Capital” 52, “Krugman Brokers” 8 y “Bitminer” 3.

Las únicas personas que han sido detenidas y/o enfrentan un proceso penal son los exsocios directivos de Aras, Sergio Armando G. C., Óscar Gonzalo H. M., y Diana Ivonne C. P., ésta última beneficiada con el arraigo domiciliario, quienes han recibido ya varias vinculaciones a proceso.

Después de estas tres personas, las autoridades investigadoras no han podido cumplimentar más órdenes de aprehensión.

En el caso de la empresa “Vitas Financial”, el Ministerio Público no ha podido ejercer acción penal en contra de los responsables, de quienes según archivos periodísticos, se han liberado órdenes de aprehensión, pero siguen sin ejecutarse.

CRONOLOGÍA DE FRAUDES DE FINANCIERAS

» 21 DE SEPTIEMBRE 2021

No estoy desaparecido, son chismes: CEO de Aras

El entonces CEO de Aras Business Group, Armando Gutiérrez Rosas concedió una entrevista a medios digitales en donde afirmó que no tenía nueve días desaparecido y negó que hubiera problemas financieros. “En realidad estimo que muchas veces pueden ser chismes, inclusive personas mal intencionadas, inclusive una competencia que se ve rebasada por lo que está haciendo Aras. Trabajo de lunes a domingo, es falta de información, un chisme”, decía.

»30 DE OCTUBRE 2021 Pospuso Aras citas para pagos de rendimientos

Inversionistas del grupo Aras externaron públicamente su preocupación del fraude o desfalco ante el hecho de que, en reiteradas ocasiones, el personal les había pospuesto las citas para entregar rendimientos del período y darles información de saldos.

Al respecto, el delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Gabriel Ramiro Leija Pérez, dijo que el caso Aras estaba “muy movido” en el ambiente financiero, y la institución ya la tenían en observación, pero no habían recibido queja formal alguna de inversionistas.

»3 DE NOVIEMBRE 2021

Interponen primera denuncia vs Aras aquí

El 3 de noviembre de 2021 presentaron la primera querella por la vía penal por el delito de fraude en contra de la empresa “Aras Investmen Business Group S.A.P.I. de C.V.” en la ciudad de Chihuahua por el incumplimiento en el pago de dividendos y regreso de capital.

»17 DE NOVIEMBRE 2021

Ordena CNBV suspender captación de ahorros

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó a la firma Aras Business Group suspender la promoción de captación de ahorros del público en general, debido a que esta empresa no tiene la autorización para hacerlo por no ser una organización perteneciente al sistema financiero.

La CNBV reportó que Aras no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada para captar recursos del público, no está sujeta a supervisión de esa Comisión, por lo tanto, no forma parte del sistema financiero en México.

»25 DE DICIEMBRE 2021

Aras, nueva sociedad mercantil en Panamá

Siete meses antes de que Aras Business Group S.A.P.I. de C.V. entrara en crisis financiera en Chihuahua al no poder cumplir con la entrega de dividendos y capital a miles de inversores, directivos de la empresa se trasladaron y constituyeron una nueva sociedad mercantil en Panamá, país considerado un paraíso fiscal para la evasión de impuestos y lavado de dinero.

Información pública que fue solicitada al Registro Público de Panamá a través de la página https:// www.rp.gob.pa/ confirmó que el 18 de febrero de 2021 se constituyó la nueva empresa bajo el tipo de “Sociedad de Responsabilidad Limitada”, según consta en el folio de inscripción mercantil número 155702474 que aparece en los registros del Gobierno panameño.

»5 DE ABRIL 2022 Detienen a tres socios y embargan 107 bienes

La Fiscalía General del Estado capturó a Óscar Gonzalo H. M., Sergio Armando G. C., así como a Diana Ivonne C. P., como probables responsables de los delitos de fraude y asociación delictuosa en perjuicio de miles de víctimas.

En distintas intervenciones, fueron cumplimentadas diversas órdenes de aprehensión. Derivado de la integración de los respectivos expedientes, la FGE obtuvo de los jueces en materia penal el embargo de 107 bienes inmuebles.

»11 DE ABRIL 2022

Reciben directivos de Aras primera vinculación por 14.7 MDP

Dentro de la causa penal 720/2022, el juez de control Humberto Chávez Allende dictó auto de vinculación a proceso en contra de Diana Ivonne C. P., y Sergio Armando G. C., por el presunto delito de fraude y asociación delictuosa. En el caso de la mujer se le concedió el beneficio del arraigo debido a que había dado a luz a una bebé.

Ambos socios fundadores de la empresa Aras fueron acusados de cometer fraude en contra de 15 inversionistas por un detrimento de 14 millones 797 mil 250 pesos y 5 mil dólares; en algunos casos, las víctimas llegaron a celebrar hasta 4 contratos de inversión de capital, algunos recibieron una parte del dinero que entregaron a la empresa y en la mayoría de los casos, nunca se les entregaron ganancias.

»28 DE ABRIL 2022

Confirma FGE primera denuncias vs Vitas

La Fiscalía de Distrito Zona Centro confirmó haber recibido la primera denuncia por fraude en la ciudad de Chihuahua, ante el incumplimiento de pago de dividendos y capital en contra de Vitas Financial.

»4 DE MAYO 2022 Emiten

Ficha Roja de Interpol para detener a CEO

La Organización Internacional de Policía Criminal –Interpol por sus siglas en inglés–, giró una ficha roja sobre Armando Gutiérrez Rosas para su detención en cualquiera de los 195 países del mundo.

El fiscal General del Estado en ese entonces, Roberto Fierro Duarte, declaró que Interpol notificó que la ficha ya había sido emitida para que sea presentado ante la justicia.

»9 DE AGOSTO 2022

Reciben socios segunda vinculación en mega audiencia

Los tres administradores de Aras, Sergio Armando G. C., Óscar Gonzalo

H. M., y Diana Ivonne C. P., quedaron vinculados a proceso penal, por los delitos de fraude y asociación delictuosa. Así lo determinó la juez de Control dentro de la Causa Penal 2180/2022, en la que el Ministerio Público acreditó responsabilidad en perjuicio de 300 víctimas por un monto aproximado de 70 millones de pesos.

»14 DE OCTUBRE 2022

Aplica juez tercera vinculación por afectación a 400 víctimas

Un juez penal aplicó el auto de vinculación a proceso en contra de Diana Ivonne C.P., Sergio Armando G.C., y Óscar Gonzalo H. M., por el delito de fraude y asociación delictuosa, en perjuicio de 400 víctimas que confiaron en la empresa Aras Investment Business Group para formar portafolios de inversión.

A través de la causa penal 2913/2022, el juez de control consideró que había elementos suficientes para acreditar que los detenidos pudieron haber participado en los delitos que demostró la FGE, y se estableció un periodo de 3 meses como plazo de investigación.

»24 DE NOVIEMBRE 2022

Dan de baja a policía por usar residencia de Aras

El 24 de noviembre Rubén T. R., causó baja como agente de la Policía Ministerial luego de que se concluyera el proceso administrativo que se inició en su contra, luego de que éste utilizó una de las propiedades embargadas a la empresa Aras Investment Business Gruop como propia.

»18 DE ABRIL 2023

Reciben directivos de Aras nueva vinculación

La jueza Jessica Beltrán dictó auto de vinculación a proceso en contra de los socios fundadores de Aras Investment Business Group Diana Ivonne C. P., Sergio Armando G. C., y Óscar Gonzalo H. M., dentro de la causa penal 747/2023 por los delitos de fraude y asociación delictuosa.

Esta causa conjunta a 441 víctimas a las cuales se les generó un menoscabo de alrededor de 80 millones de pesos.