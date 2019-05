Van regidores del PAN vs Morena por críticas a proyecto de alumbrado

Chihuahua.- Los regidores del PAN en el Ayuntamiento de Chihuahua que están a favor del proyecto de reconversión tecnológica del Sistema de Alumbrado Público pidieron a sus homólogos de Morena que no engañen con falsa información sobre este plan.

“hacemos un fuerte llamado a nuestros homólogos de MORENA a que no engañen ni mal informen a la sociedad chihuahuense con supuesto documento técnico de la CONUEE para desacreditar el proyecto”, expresó la coordinadora de los regidores, Adriana Díaz Negrete.

Lo anterior, luego de que los de Movimiento de Regeneración Nacional presentaran documento técnico inexistente que según ellos emitió la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE) desaprobando el proyecto, los regidores de Acción Nacional afirmaron que dicho planteamiento es falso, ya que el oficio que han mostrado en ninguna parte menciona que el proyecto sea inviable, por el contrario afirma que con la información que ellos proporcionaron no les es posible emitir alguna opinión.

El proyecto actualmente está en proceso de análisis, discusión y aprobación por parte del Congreso del Estado, la solicitud del municipio de Chihuahua.

“Lamentamos la postura de los regidores de Morena quienes desde un principio se han opuesto al avance de Chihuahua y han puesto muchos “peros” al proyecto a pesar de que en comisiones discutimos el asunto y se dieron a conocer los aspectos más importantes del proyecto, incluso les recordamos que se levantaron de la mesa cuando se iba a votar la solicitud de la alcaldesa Maru Campos rehuyendo al debate”, dijo la regidora panista.