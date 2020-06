Van seis días sin muertes en la capital

Juan Alanís/ El Diario

Chihuahua.- La ciudad de Chihuahua cumple seis días sin registrar defunciones a consecuencia del Covid-19 y la mortalidad ha bajado a 7.77 por ciento, pues desde el reporte correspondiente al 3 de junio no se registra un deceso y con esto se mantiene en 48 la cifra de personas que han perdido la batalla contra el virus.

En cuanto al número de contagios, el último reporte epidemiológico establece que ya son 617 personas contagiadas.

A nivel estatal, las defunciones rondan los 400 casos con un total de 396, mientras que, el número de contagios es de 2,439 debidamente registrados en la plataforma SISVER, a estos se suman 274 obtenidos en muestreos estatales para un total de 2,713 personas contagiadas.

Las defunciones en Chihuahua capital se han presentado en el Hospital Morelos del IMSS con 26; en hospitales del Sector Salud se reportan 13; en el Hospital Lázaro Cárdenas del Issste 4 y en hospitales particulares van 5 defunciones.

El doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, vocero del avance epidemiológico, dijo que no hay una explicación a cerca de porqué no se han presentado más defunciones en la ciudad, pues dijo que el virus en sí no es mortal y el problema son los comorbilidades que hay en los pacientes como puede ser asma, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo u otros padecimientos.

Dijo que, a pesar de que no se reporten decesos desde hace varios días, esto no significa que la pandemia vaya en decesos, pues el número de contagios continúa incrementándose y el nivel de transmisión que se tiene es elevado.

El reporte epidemiológico indica que hay 55 personas hospitalizadas en esta ciudad, pero no se da a conocer cuál es su condición médica, pues sólo establece que a nivel estatal hay 243 hospitalizados de los cuales 67 se encuentran intubados.

Además, se reportan 217 personas que se han logrado recuperar del virus en la ciudad de Chihuahua. El resto de los contagios se encuentran en otros 35 municipios siendo Juárez con 1,526 el que más presenta; Parral 81; Delicias 44; Meoqui 36; Cuauhtémoc 23; Ojinaga 18, Nuevo Casas Grandes 16; Guachochi 12; Bachíniva 6; Ascensión y Urique con 5; Ahumada, Camargo Jiménez, Madera con 4; Bocoyna, Guadalupe y Calvo y Namiquipa con 3; Aldama, Guadalupe, I. Zaragoza, Buenaventura, Janos, Rosales, Saucillo con 2; Allende, Coronado, Galeana, Guazapares, Guerrero, Julimes, López, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Temósachi con 1.

Mientras que las defunciones se encuentran en Juárez con 322; Chihuahua 48; Meoqui 5; Parral y Delicias con 3; Guadalupe, Cuauhtémoc, y Camargo con 2; Ascensión, Ignacio Zaragoza, Bachíniva, Madera, Buenaventura, Rosales, Coronado, San Francisco del Oro con y Nuevo Casas Grandes con 1. Además, a nivel estatal se mantienen 251 personas hospitalizadas, de las cuales 54 se encuentran intubadas, tres más que las reportadas ayer, sin que se especifique en cuáles municipios se encuentran los pacientes.

Se reportan 633 personas que se han logrado recuperar de este virus a las que se les hace un llamado para donar su plasma, pues este podría aplicarse como tratamiento a los pacientes que aún luchan contra el Covid-19 y aún permanecen 1,411 personas sospechosas que podrían contraer el virus.