Van vs funcionarios que no entregaron impuesto universitario

Juan Alanís/El Diario

El Auditor Superior del Estado Héctor Acosta Félix, informó que la falta de entrega del Impuesto Universitario por parte de la Secretaría de Hacienda en la anterior administración a la UACH y a la UACJ, está señalada en la cuenta pública 2019, por lo que actualmente se revisa si se cumplió o no la recomendación hecha para que la dependencia estatal se pusiera al corriente con los pagos, “veremos la situación en la cuenta pública del 2020”, afirmó.

Explicó que a su parecer no hay desvío de recursos para fines privados, lo que derivaría en un delito, pero que en este caso, el dinero se utilizó para satisfacer asuntos del propio gobierno, por lo que la sanción que se pudiera alcanzar sería de tipo administrativo, sí es que no se cumplió con las observaciones del caso y siempre y cuando no se compruebe ante un Juez, lo contrario.

El auditor explicó que si no se cumplió con la recomendación, revisarán si es procedente el inicio de una responsabilidad administrativa ante las instancias correspondientes.

Acosta Félix dijo que aunque se sabe que en 2020 también hubo adeudos, aún no pueden ser cuantificados debido a que la revisión no ha terminado.

Agregó que en el informe 2019 se señala que además de las dos universidades, tampoco se entregaron los recursos correspondientes en tiempo y forma a la Cruz Roja, Ficosec y Fechac.