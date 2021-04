Vandalizan instalaciones de la Feria de Santa Rita

Chihuahua.- La falta de seguridad, alumbrado y el abandono en que se mantienen las instalaciones de la Feria de Santa Rita, al sur de la ciudad, han detonado una serie de robos y el desmantelamiento de estructuras como también el cableado de alumbrado público en este sector, denunciaron vecinos, quienes señalaron que además en las madrugadas sus calles son utilizadas como pista de arrancones.

Dichos actos son evidentes a primera vista desde la taquilla, cuyos vidrios se encuentran rotos, hasta los espacios que se habilitaban para los restaurantes, bares y negocios que ahí se instalan. Si bien el año pasado este evento no se llevó a cabo debido a la pandemia, tampoco hubo alguna medida de seguridad o rehabilitación de estas instalaciones.

Las puertas fueron arrancadas de los marcos, y ya no se encuentran, asimismo según narraron los vecinos por las noches los maleantes entran y cometen actos vandálicos y robos. Mientras tanto en la calle frente a la entrada principal se organizan arrancones de vehículos, con lo que hay hasta un poste de luz derribado aún en el sitio. Mientras que las luminarias, dijeron los quejosos, no funcionan por las noches, lo que se hace evidente, pues algunas no tienen ni focos.

En este sitio hay cámaras de seguridad, no obstante, personas del sector consideraron que no hay la suficiente vigilancia en la zona para evitar este tipo de incidentes.