Váyaseme usté de ahí

“Ven, mami, mira, te quiero enseñar algo”.

“¿Qué, m'ijo? ¿qué es?”

“Mira, ese niño, mami, qué raro, ¿verdad?”

“¿Cuál niño, Rubén? No lo veo, ¿dónde está? ¿Cómo se metió?”

“Ahí en el piso, míralo, no se mueve, estábamos jugando y de repente se cayó y no se mueve. Mamá, ¿qué tiene? ¿Por qué le sale sangre de la cabeza?”

Mayra cayó en la cuenta de que su hijo estaba viendo algo que ella no podía ver, y de momento no supo cómo debía actuar. Si ignoraba la visión que tenía Rubencito, éste podría resentirlo y tomarlo como una desatención de su madre, ¿qué hacer? Este amigo imaginario no era como los que suelen tener los niños y que éstos fabrican a su gusto. Éste parecía tener voluntad propia.

Decidió ganar tiempo.

“Pero ¿de dónde vino, y desde cuándo lo conoces?”

“No, él aquí vive, en aquel cuartito, y sus papás se murieron”.

“¿Es de tu edad?”

“Es más grande, creo que dijo que iba a cumplir seis años, pero no es como los demás niños, mamá, él casi nunca sale de su cuarto, y creo que no come, se la pasa solito el pobrecito”.

¿Un fantasma? Mayra Gabriela Monge Aguilar pensó que, tal vez, su niñito tendría una facultad especial para fraternizar con espíritus de niños muertos. Era Rubencito un niño muy noble y generoso, razón por la que lo seguían los gatos callejeros, que bien aprovechaban la leche que les dejaba en la entrada de su casa, y las croquetas del perro que obsequiaba él a los pícaros felinos.

No eran los gatos los únicos clientes del niño. Todo tipo de pequeñines con problemas, un gorrión que aterrizó una vez en el patio con una pata rota y al que Rubén cuidó hasta que el ingrato pudo salir volando, su primito que apenas camina y al que Rubencito guía con mano experta por entre los muebles de su casa... todos acuden al chiquillo de cuatro años y medio en busca de consuelo y apoyo.

Entonces, ¿por qué no un fantasmita solitario? -Razonó Mayra. El pensamiento le aterró, ¿acaso no es peligroso convivir con los muertos?

“Oye, m'ijo, ¿y cómo se llama el niño?”

“Ah, es Pepito, y tiene un coco en la cabeza, míralo, de ahí le sale sangre, él dice que no le duele, pero yo siento muy feo, como si a mí me doliera, mami”.

“¿Y no sabes para qué te quiere?”

Sonrió primero Rubencito, pero en seguida se puso sombrío:

“Es que me dijo que él quería jugar porque estaba muy solito, pero ya no quiere jugar... se enoja y dice que me quiere llevar, que me vaya yo con él para que no esté solo”.

.....

“Mami, yo no quiero dejarte, que no me lleve Pepito, mamita.”

Mayra dejó al invisible fantasmita tirado en el suelo del patio, tomó a su hijo y se fueron al mercado, con la intención de que cuando volvieran, el tal Pepito ya se hubiera ido a su rincón o a donde acostumbren ir los fantasmas.

“Oiga, marchantita, ¿qué le vamos a poner? Tengo el jitomate a seis cincuenta, aproveche, mire que macicito... oiga, güerita, ¿no vive usted en la casa de la contraesquina de la panadería?”

“Sí, de hecho, nos acabamos de cambiar”.

La mujer aquella, de vestido oscuro de pueblo, delantal verde y rebozo gris y blanco, le habló a Mayra Gabriela con palabras atropelladas, como si tuviera prisa en que se le entendiera, con vehemencia para convencerla:

“Híjole, no me lo vaya usté a tomar a mal, pero sálgase usté de ahí, pero de volada, güerita, porque ahí se aparece un fantasma, que es un niño al que su papá lo golpeaba, dicen que lo mató a golpes y se escaparon los dos, la madre y el asesino, y dejaron tendido ahí al pobrecito, de esto ya hace como veinte años, pero cada que ocupan la casa, los inquilinos salen corriendo porque el fantasmita intenta asesinar a todos los niños chiquitos... hágame caso, su merced, y ya no viva ahí”.

Y Mayra Gabriela Monge Aguilar, su marido y el dulce Rubencito ya no viven en esa casa vieja del centro de Tlaquepaque, Jalisco.