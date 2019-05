Vecinos de la colonia 11 de febrero exigen servicio de agua

Chihuahua, Chih.- Varios vecinos de la colonia ampliación 11 de febrero, al sur de la ciudad, se manifestaron exigiendo a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que les brinde el servicio de agua potable, o manden pipas con el vital líquido.

Una vecina del sector comentó que de las 3:00 a las 6:00 horas llega el agua, sin embargo es un “chorrito” por lo que solamente les alcanza para llenar un tambo, el cuál es poco lo que les dura para cubrir las actividades cotidianas.

Asimismo denunciaron que desde hace dos semanas no llega el servicio ni en la madrugada, a pesar de la denuncia presentada a la JMAS, estos solamente les dicen que resolverán el problema pero al momento no han hecho nada.

También comentaron que de llegar una pipa a la colonia, esta será secuestrada hasta que la autoridad les de una respuesta favorable, ya sea para que envían agua a través de camiones o llegue el servicio del vital líquido.

Recalcaron que la mayoría de los afectados son adultos mayores, por lo que se encuentran desesperados por no contar con el servicio desde hace varios días.