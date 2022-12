Ven con buena cara el 2023

Chihuahuenses consultados por medio de un sondeo realizado por El Diario de Chihuahua consideraron que el 2023 será un año difícil en lo que respecta al ámbito económico, sin embargo se mostraron optimistas al destacar que ha regresado cierta percepción de normalidad y salud en términos generales.

Claudia Fonseca, operadora. “Este 2023 lo que más deseamos es que nos vaya bien y aunque se ve difícil la economía, lo principal es tener salud, pues con la salud viene lo demás. Hay que seguir cuidándonos y tener consciencia y respeto a nuestra salud y la de los demás. Que tengamos trabajo y paz en nuestra sociedad y en familia”.

Rafa Ramos, hidrólogo. “Cualquier propósito que debemos tener para el próximo año es ponernos en manos de Cristo. Él nos dice, platíquenme sus problemas y pongan en mis manos todos sus proyectos para que todas las cosas salgan bien. En la familia estar con Cristo es tener una cobertura más amplia, y esperamos que con eso todo sea mejor amor y cariño con los hijos. En lo laboral tenemos que seguir trabajando para que chille el sartén, palabras muy típicas de Chihuahua”.

Silvia Medina, empleada y madre soltera. “El año que viene pues ya no sabe uno, pero hay que seguir trabajando. La realidad es que hace meses no estaban las cosas tan caras, yo que soy madre soltera veo que por más que trabaja uno, te quedas tiempo extra y el dinero sigue sin alcanzar. Ahorita compras 2 mil pesos y no te llevas nada, y pues entonces tiene uno que seguir trabajando más que nunca.

Jesús López, empleado. “Más que nada para todos viene mejorar, porque este año sí estuvo canijo. Ya no podemos conformarnos con un trabajo, pero sí lo necesitamos tenemos que salir a buscarlo, las cosas no nos van a caer del cielo. Para este 2023 el mensaje para todos es que no se rajen y que no se atonten y a seguir adelante”.

