Vence crisis del Covid con carnicería a domicilio

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Roberto Isaí Barraza pudo haber pasado a la estadística como una de las muchas víctimas de los efectos económicos de la pandemia, sin embargo, su inventiva y creatividad lo llevaron a fundar La Real, carnicería de modalidad virtual de alta calidad con servicio a domicilio, que en un par de meses se ha convertido en su fuente de autoempleo.

Luego de ser despedido de la maquila donde laboraba hasta finales de octubre, por motivo del freno productivo de la pandemia, Roberto Isaí comenzó a explorar alternativas y pensó dedicarse a fabricar aparatos de ejercicio, pero en lugar de ello decidió asesorarse a través de tutoriales de Youtube y fundar su propia carnicería.

“Tenemos carne de diario, molida, puerco, chuleta ahumada, pollo y también cortes para la parrilla, hasta cortes premium como el Tomahawk, cabrería, picaña, entre otros que en general son del gusto de la clientela de Chihuahua”.

El emprendedor tuvo que adaptarse a sus recursos y a su espacio, invirtió en refrigeradores, procesos para empaquetar el producto al alto vacío, cortadoras, moledoras de carne, cuchillos especiales, mobiliario de acero inoxidable entre otros enseres necesarios para realizar su actividad, y adecuó un espacio de su domicilio que ahora utiliza como lugar de trabajo. Todo con altos estándares de limpieza.

“Cuando iba a poner la carnicería, en realidad yo no sabía mucho del negocio, pero como siempre me ha gustado la comida y sé que es un buen negocio, me enfoqué en cómo materializarlo y decidí hacerlo a domicilio porque ahora con la pandemia una renta me come y así a domicilio es más fácil para todos y yo me encargo de repartir”.

El comienzo fue incierto, pero asegura que desde mediados de diciembre, cuando inició su proyecto, ha tenido excelente respuesta de la clientela, que ha encontrado un proveedor confiable y puntual.

“Me está yendo mejor de lo que esperaba, el concepto a domicilio funciona y la ventaja es que a domicilio los clientes piden varios kilos en lugar de pequeños pedidos diarios. Les vendo también a conocidos negocios de tortas y a otros compañeros que fueron despedidos y emprendieron negocios de comida”.

Al mostrar su producto enfatiza que la carne que maneja es de alta calidad, cien por ciento orgánica, proveniente de un rancho de la región de El Sáuz donde los animales se alimentan de pastizales y alfalfa, libres de hormonas y químicos que añaden a la carne comercial. El pollo y el puerco que maneja también forman parte de una cadena productiva local, criados de forma natural para garantizar un buen producto.

En 2021, su proyección es incrementar la clientela y contar con más espacio para manejar mayor volumen de mercancía y para garantizar su proyección invirtió en el dominio de Internet www.lareal.mx, tienda virtual que admite pagos electrónicos de banca y Paypal, además de una página de Facebook. Desde ambas plataformas se puede establecer contacto y observar la calidad y variedad de los productos cárnicos que ofrece.