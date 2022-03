Vencen feministas a la fortaleza de Palacio

Para visibilizar la violencia que viven las mujeres en México, este lunes un dirigible sobrevoló la zona de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, previo al 8M, Día Internacional de la Mujer.

El zeppelin que lucía dos leyendas: ‘10 feminicidios diarios’ y ‘Ninguna en el Olvido’ fue visto por los capitalinos en distintos puntos de la zona de Paseo de la Reforma, tales como el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, la Alameda Central, entre otros.

Se trata de una acción feminista denominada ‘Con dolor en el cielo’

Volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas. Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno. Volamos porque en el cielo no hay fronteras geográficas, como no hay fronteras de tiempo ni fronteras entre la vida y la muerte. Volamos porque en las alturas estamos todas. Desde el cielo les hablamos a ellas y les hablamos a ustedes, a todos y a todas. Nuestras hermanas asesinadas viven en cada una de nosotras, existen en nuestra memoria y en nuestros cuerpos: ninguna en el olvido. Como mujeres siempre nos han dicho qué hacer y cómo hacerlo. Nos dijeron también qué no hacer y cómo no hacer las cosas. Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces también subimos. Subimos al cielo porque en el cielo no hay límites y porque allí somos todas”

Con los hashtags #FuimosTodas, #FuimosTodxs, #ConDolorEnElCielo, #FeministasTomanElCieloDeMéxico, #MexicoFeminicida, #NiUnaMás las mujeres buscan visibilizar la violencia de la que son víctima en México.

Esta acción se suma a las manifestaciones previstas en Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer.