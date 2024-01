Vende avena y champurrado para subsistir

Con más de 20 años vendiendo avena y champurrado, Víctor Manuel Silva consigue el sustento diario con la venta de avena y champurrado.

Víctor Manuel ofrece avena, champurrado, jugos naturales de piña, naranja y zanahoria y burritos de frijoles, rajas, chile colorado y papas con chorizo de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

No tiene un lugar establecido, camina por todo el centro, ofreciendo sus productos, a sus clientes habituales y nuevos adquirientes.

"Empecé por la necesidad de salir adelante, a mí nadie me enseñó, yo aprendí solo me acuerdo de que cuando recién comencé la avena se me quemaba o ahumaba", compartió Víctor Manuel.

Todos los días Víctor se levanta a las dos de la mañana para comenzar a preparar el champurrado y la avena, el cual tiene un proceso de duración aproximado a los 40 minutos.

"Yo hago el champurrado y la avena y mi esposa me apoya preparando los burritos, hacemos un buen equipo y ya llevamos más de 20 años trabajando así", expresó orgulloso.

Víctor trabaja de lunes a domingo enfrentándose a los diversos cambios de temperatura. "Trabajo todos los días de la semana, me siento comprometido con mis clientes y me gusta cumplirles sin importar las condiciones climáticas".

Al llevar más de 20 años en el negocio, Víctor agrega diversos productos dependiendo de la temporada en que se encuentre. En temporada de calor agrega lonches, aguas frescas y licuados de diversos sabores.

"Gracias a este trabajo logré sacar a mis dos hijas adelante. Una siguió mis pasos y vende los mismos productos en otro punto de la ciudad. Yo tengo mi propio puesto en el mercado popular, pero no me gusta estarme ahí, prefiero salir y ofrecer mis productos directamente", agregó Víctor.