Vende kokedamas buscando preservar el ambiente.

Chihuahua, Chih.- Al ser una amante y cuidadora de naturaleza, Edilma Ruiz Valenzuela modernizó y perfeccionó la técnica de los kokedamas en el trascurso de la pandemia del COVID-19, emprendiendo “Dama Kokedamas cuu” para ahorrar espacio, tiempo y agua en las plantas del hogar.

“La pandemia para mí fue todo un éxito, siempre me ha gustado la naturaleza, cuando llegó la pandemia me decidí por estudiar de forma virtual todo respecto a la naturaleza y actualmente aquí me encuentro compartiendo lo que amo con la sociedad”, abundó Edilma Ruiz agregando que decidió adaptar y modificar la técnica japonesa kokedama.

Por medio de su empresa, Edilma elabora plantas de manera artesanal a través de una técnica tradicional japonesa, albergando la planta en una maceta orgánica de fibra de coco en forma de bola, con el objetivo de brindar relajación hacia las personas al momento de sostener la mata en la mano y sentir su textura y olores.

Las principales plantas que maneja son suculentas, romero, geranio, azaleas, espatifilium, helechos, bambú, kalanchoe, nochebuenas, bromelia, anturios, liro de lluvia, entre otras.

“Siempre intento aprovechar todos los recursos naturales que la naturaleza nos puede brindar; un ejemplo es cuando elaboro las macetas. Yo utilizo fibra de coco debido a que protege la planta y le brinda mucha vitamina a comparación de algún fertilizante”, compartió Edilma Ruiz.

Actualmente, Edilma fabrica un aproximado de 30 a 40 kokedamas por semana, cada planta tiene un costo aproximado de 200 hasta 800 pesos, dependiendo el tamaño y el tipo de flor que soliciten.

Las plantas kokedama requieren diversos cuidados y necesidades como luz natural, riego, temperatura adecuada y abono líquido cada cierta temporada del año.

Asimismo, la emprendedora realiza diversos talleres de elaboración de plantas kokedamas y brunch con el propósito de ayudar al medio ambiente y a su vez crear a mujeres emprendedoras desde su hogar.

Edilma Ruiz actualmente cuenta con un exhibidor de kokedamas de todos los tamaños y colores en la plaza del mariachi, además constantemente está presente en diversos tianguis y exposiciones como domingo feliz, mukí-, mi y bazar primavera.