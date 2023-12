Vende lo poco que le regalan para sobrevivir

Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario

Chihuahua, Chih.- Don Refugio Zamora Hernández, de 74 años, quien hace cerca dos años perdió su pierna izquierda a causa de un accidente, actualmente, vende ropa, tenis o cualquier cosa que le den para sobrevivir, pagar renta de cuarto de hotel y para este 24 de diciembre, sólo espera continuar con su trabajo, en solitario pero agradecido con quien le ha ayudado.

El hombre suele estar a la mitad del corredor peatonal comercial de la calle Libertad, donde en su silla de ruedas coloca botes para que la gente lo apoye con monedas o algo de efectivos; tiene tenis, ropa, artículos variados para vender y siempre con una sonrisa para quien se acerque a él con buena intención.

Anteriormente, se dedicaba a la jardinería tanto en parques públicos y espacios privados, sin embargo, hace un año y ocho meses que un tráiler lo embistiera y aventara a lo lejos, lo que orilló a que fuera al hospital y cuya pierna no pudo ser salvada, razón por la que se la amputaron.

Él se hospeda en un hotel modesto en el Centro de la ciudad, donde le cobran 100 pesos la noche; debe sacar lo del día y su comida; lo demás, será extra o una bendición, comentó.

La silla en la que va todos los días a trabajar en su vendimia era de su madre, quien falleció hace varios años y fue justamente en ese aparato donde dejó de respirar, razón por la que le guarda profundo cariño. No obstante, no es totalmente funcional pero es lo único que tiene para movilizarse por la ciudad.

A pesar de que tiene un hijo, Raúl, prefiere no molestarlo, ya que también tiene sus propios problemas familiares y gastos, así que mejor cuidarse solo a incomodarlo aún más, “así son las cosas, ni modo. Me tocó andar solo y cuidarme solo. Prefiero esto a darle carrilla a mi hijo. Suficientes broncas debe traer”, expresó el venerable.

Reconoció que es común que la gente se acerque a platicar con él y darle algún apoyo, ya sea comida, vestimenta, dinero. Pero también fue muy claro en que aquellas personas con apariencia de tener más ingresos, no suelen ni voltearlo a ver.

“La gente más pobre es quien me ayuda; los trajeados nada. Muchas veces vienen señoras que se ve que no tienen mucho y lo ayudan a uno. Aquellos con reloj caro, ni se acercan o le hacen mala cara. Yo agradezco mucho lo que la gente me da y me gusta compartir lo poco que me puedan apoyar”, expresó Don Refugio, quien suele recordar su nombre a causa de “Nuestra Señora del Refugio” y que el pasado día el 4 de julio, lo celebró en el hospital con pastel, ya que enfermeras y algunos doctores se cooperaron.

Para esta Navidad, el hombre no espera nada más que vida, trabajar, poder comer, vestir, no pasar frío y en caso de que alguna persona le lleve algún pollo o comida, él va a compartir con quien se acerque, principalmente con trabajadoras de locales comerciales vecinos, quienes se han portado excelente con él.

“Ojalá tenga alguna sorpresa de alguien. Ojalá pueda alguien darme algo para compartir. Ahí en el hotel, a pesar de todo, me tratan bien, me permite el dueño llegar a las 9:00 y es comprensible. Yo soy agradecido. Dios me enseñó a ser así”, manifestó el adulto mayor con reciente discapacidad motriz.