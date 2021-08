Vende mazapanes para subsistir

María Guadalupe Salazar a quien le amputaron su pierna a causa de la diabetes ahora pide apoyo para salir adelante y subsistir, pues señaló que las cosas han sido difíciles para ella.

Luego de sufrir gangrena perdió su extremidad con lo que ahora recorre las calles del Centro y en el Bowí para vender mazapanes.

“A veces me voy hasta la Juan Escutia, a veces en el Centro o en el Bowí, pero sí necesito salir a trabajar porque no tengo a nadie, soy yo sola y pues no nos queda de otra”, comentó.

Si bien la mujer busca juntar para una prótesis para poder caminar y realizar alguna otra actividad, aún no tiene los recursos para ello.

Por lo anterior puso a disposición el teléfono celular 614 175 00 69 para quien desee ayudarla.