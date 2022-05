Venden medicamentos caducos e incluso controlados que sacan de la basura

Chihuahua.- Medicamentos, en ocasiones caducos, que son tirados a la basura son reutilizados para su venta al ser recuperados por pepenadores u otro tipo de personas que se dedican a ello para luego ponerlos de nueva cuenta en circulación, expresó el presidente del banco de medicamentos y asociación Nexum Medica, Alejandro Pineda. Señaló que el correcto procedimiento de desecho, una vez caducos, y la donación antes de que estos caduquen, son esenciales para evitar este tipo de problemáticas, pues incluso como fue el caso del decomiso el día de ayer en un bazar de la Esperanza, se vende también medicamento controlado.

Actualmente desde la asociación señalaron que se han encontrado con este tipo de denuncias e incluso de ventas a través de páginas de Facebook de medicamento marcado que es revendido sin control y sin que se solicite receta para ello. Asimismo se conoce también que desde los basureros se pepenan los medicamentos sin importar si estos ya caducaron y se ponen de nueva cuenta a la venta en un mercado que podría considerarse de narcomenudeo de fármacos incluso controlados.

El día de ayer en un Bazar de la esperanza la subdirección de Gobernación Municipal decomisó más de 30 cajas de medicamento en estas condiciones, y si bien en este caso específico no se dio más información sobre su procedencia, para el presidente de la asociación la problemática existe desde hace tiempo.

Actualmente y según detalló la Coespris en Chihuahua no cuentan con regulaciones en la materia, pues señalaron que los domicilios particulares no son su competencia, por lo que si bien desde nivel federal la Cofespris recomienda no deshacerse de medicamentos a través de la basura común e incluso ni siquiera del inodoro y de preferencia utilizar los módulos del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos A.C, estos no son accesibles en la mayoría de los hospitales públicos o farmacias en la ciudad.

Por lo anterior se recomendó a la población a donar los medicamentos que no estén caducos si ya no se utilizan a bancos de medicamentos certificados, así como en caso de que estén caducos buscar depósitos para ello en farmacias de hospitales o farmacias donde se cuente con este tipo de servicios que deberían ser gratuitos para la población, sobre todo cuando se trate de medicamento controlado. Asimismo se hizo el llamado a las autoridades a contar con este tipo de servicios para la población con el fin de evitar este tipo de mercado negro que podría derivar en un problema de salud pública.

