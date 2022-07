Vendía ‘El Drugs R Us’ caro... y no fiaba

Chihuahua.- Un amplio catálogo de costosos productos cannábicos, hongos, MDMA y LSD ofrecía David Efraín G. R., alias “El Drugs R Us”, a través de redes sociales. Pese a los altos precios que manejaba, no fiaba a ningún cliente.

El “dealer” también solicitaba a los compradores primerizos una identificación para comprobar que fueran mayores de edad y una captura de su perfil de Instagram, ya que de no presentar estos requisitos, no hacía ventas. En su “menú” el Drugs R Us ofrecía flores de mariguana, prerolls, cartuchos, comestibles de THC y CBD, dulces de THC, hongos, MDMA e incluso tenía promociones mensuales.

Entre los productos más costosos se encontraban una variedad de flores de mariguana como purple trainwreck, toponga, black gelato, banana punch, Alamo, Sour Diesel y Gorilla Blue, que iban de 750 a 3 mil 500 pesos por 28 gramos y de 450 a mil 1800 pesos por 14 gramos. En algunos casos vendía el producto a kilo por 6 mil pesos.

David Efraín comercializaba diversos cartuchos de wax o cera para vaporizadores de marcas norteamericanas con precios de 750 hasta mil 500 pesos. También vendía cigarrillos de mariguana con precios de 500 a 600 pesos.

El catálogo incluía diversos dulces como gomitas de THC en presentaciones de 300 gramos a 350 pesos y de 600 gramos a 550 pesos. Por bolsa de “picafresas” de THC de 600 gramos obtenía 550 pesos y por paletas de chile, 350 pesos.

Ofertaba piezas de chocolate con THC a 150 pesos cada una, barritas de arroz a 300 pesos, palomitas de 300 gramos a 300 pesos y cajas de cuatro trufas a 500 pesos. Además, vendía paquetes de galletas de 250 y 500 pesos y “pelones” de THC a 150 pesos la pieza. Por dulces “de marca” como M&M’s o Skittles cobraba 420 pesos por bolsita.

Además de los productos de la mariguana, estaban a la venta piedras y tabletas de “Molly” o MDMA, droga sintética conocida también como éxtasis a un precio de mil 100 pesos; gomitas de LSD a 200 pesos; gomitas de mezcalina a 150 pesos cada una; gramos de DMT a 700 pesos y de Xanga a 600 pesos.

En su negocio, el Drugs R’Us incluso hacía entregas en compras de al menos 300 pesos y envíos a domicilio en compras de 500 pesos o más. Para las entregas daba sólo cinco minutos de tolerancia, de lo contrario cancelaba el pedido y por servicio a domicilio cobraba 50 pesos extras.