Vereda a San Juditas es abrupta e inhóspita: fieles

Peregrinos que realizan la tradicional caminata desde la puerta de Chihuahua hasta el santuario de San Judas Tadeo se dijeron expuestos ante lo abrupto e inhóspito que se ha convertido el camino desde la restauración de la carretera. Derivado de las obras carreteras la senda para peatones se corta en tramos y no es posible atravesarla obligando a algunos peregrinos a caminar por el acotamiento a menos de un metro de donde cruzan vehículos a toda velocidad.

“Yo vengo en manda por mi pierna lastimada y por lo mismo yo me voy caminando por arriba en la carretera porque no puedo ir por la terracería. Batallo mucho, está complicado en los puentes, por la hierba, las piedras”, comentó el peregrino Vladimir Pérez.

“Nosotros venimos desde hace 15 años, cada año. Sí está más complicado, aunque en este año porque no llovió no hay mucha hierba, pero no han hecho camino para que pasara uno. No vemos mejoría. Hay tramos de hecho donde sí o sí tiene uno que caminar por la lateral porque está imposible. Va uno mirando para atrás porque vienen muchos tráileres”, abundó otra de las peregrinas.

Los caminantes consultados coincidieron en que al menos el 60 por ciento es transitable, mientras que poco menos de la mitad no es posible caminar por lo que debería ser un sendero. Señalaron que fue a raíz de las obras carreteras que si bien el paso para vehículos ya es mejor, el sendero para los peatones de cada año no tiene las condiciones óptimas.