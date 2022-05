Víctimas de violencia obstétrica podrían ser indemnizadas por hasta 3 mdp

Imagen ilustrativa

Chihuahua.- Judith Saénz Aguilera, abogada especialista en derecho administrativo, informó que, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, aquellas mujeres que hayan sido víctimas de violencia obstétrica por parte de alguna institución de salud pública, podrían exigir una indemnización por daño moral, la cual, alcanzaría hasta los 3 millones de pesos.

“Esta ley es muy importante, porque esta ley busca, además de reparar, que los actos no se vuelvan a presentar, es decir, que estas conductas indebidas no se repitan. Las víctimas, pueden solicitar que cuando se les vulnere sus derechos, se les repare a través de la indemnización; pero también pueden pedir medidas de no repetición, por ejemplo, solicitar que les den pláticas a las y los involucrados y que adopten nuevas medidas y guías para que eso no vuelva a ocurrir”, dijo la especialista.

En el caso del daño moral, la ley indica que, el estado tendría que pagar a la persona afectada, hasta 20 mil veces el salario mínimo.

“Es muy importante que las mujeres sepan esto, que sepan que hay una ley que las protege y que, al ser víctimas, debemos de alzar la voz para que ya no le suceda a nadie más”.

La violencia obstétrica, es aquella que sufren las mujeres durante el embarazo o el parto al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal, o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos.

“La OMS señala, que es incorrecto obligar a una mujer a parir en cierta posición, ellas tienen el derecho de elegir como dar a luz, en la posición que ellas se sientan más cómodas, siempre y cuando no esté contraindicado médicamente o ponga en riesgo el binomio madre e hijo”, explicó Judith.

En lo que respecta al daño psicológico, el estado también tiene la obligación de brindar atención psicológica a la afectada.

“También debe existir una reparación por el daño psicológico, por ejemplo, si una mujer estuvo en el área medica y fue atendida incorrectamente puede tener una consecuencia en su salud mental o en la salud de su bebé, a veces le dijeron algo incorrecto y eso les afecta”, explicó Judith.

El primer paso, para poder hacer valer las reparaciones del daño, es acercarse con un abogado o abogada que atienda estos casos, ya que, todos pueden pasar por procesos distintos.

“Para poder obtener la justicia, es necesario asesorarse; estas malas prácticas, tienen que llegar al Tribunal de Justicia Administrativa, pero hay que hacer énfasis, en que cada caso, es distinto, y que, para que estas procedan, ,sí es fundamental que sean atendidas por un abogado que se especialice en la materia, ya que muchos no conocen esta ley y demandan a la autoridad por la vía civil y no, en realidad debe levantarse una denuncia administrativa, porque es una autoridad a la que se está denunciando”, refirió Judith Saénz.