Chihuahua, Chih.- Las víctimas de fraude de Aras Business podrían tardar hasta dos años en obtener el pago de los daños que les generó la empresa, según comentó el representante legal reconocido por el juez de la causa, Luis Benavides, ya que precisó que esto dependerá de los recursos legales que sean interpuestos contra el proceso.

Sobre el proceso que sigue en este caso luego de que fue leída la sentencia explicó: “En base a la resolución emitida una vez que cause firmeza se envía con un juez de ejecución, el cual convocará de nuevo a los actores del proceso, fiscalía, empresa y fideicomiso, es ahí en donde se fijan las reglas y se estipulan las formas, debiendo de comenzar con el avalúo de los bienes y el inventario de lo que se tiene, destacando que no solo fueron los bienes inmuebles, también fue dinero en efectivo que se tenía en las cuentas, mismas que no superan el millón y medio de pesos, equipos de cómputo, equipos de oficina”.

“Dicho proceso no debe de llevarnos más de dos mes después de que esté bajo un juez de ejecución atendiendo a que ya se tiene gran avance en ello, todo ello en un supuesto en donde no se interpongan ningún tipo de recursos, destacando que contrario a lo que se ha señalado por algunos medios de comunicación a la fecha no existe ningún medio de apelación pendiente por resolver o alguna incidencia o juicio de amparo en contra del proceso”, mencionó.

Sin embargo, expuso que de interponerse algún recurso los tiempos pueden alargarse con un mínimo de seis meses hasta un par de años.

Por su parte Erika Jasso, representante legal de Aras, indicó que ya presentó una apelación contra el proceso y que mañana presentará otra, con el objetivo de que quede establecido que la resolución contra la empresa no tiene fundamento legal.