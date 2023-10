Video: “No le pasa nada...”, dice conserje del Cetis 86 al maltratar perrito

Estudiantes del Cetis 86 denunciaron el maltrato a un perrito callejero que habitualmente se encontraba en las instalaciones del plantel.

El animal fue sacado hoy de un salón de clases y de la escuela pese al reclamo de los alumnos, quienes aseguraron que el can no molestaba a nadie; además, criticaron que la escuela tenga en marcha un “croquetón” para juntar alimento para los perros, pero no tienen cuidado por los mismos.

“No encuentro palabras para sacar todo mi coraje que me dio al ver esto, no sé con qué corazón pueden hacer esto que una escuela que habla de valores y de cuidado, sinceramente no seré la mejor cuidando un perro pero jamás me verán golpeándolos o tratándolos de matar”, reportó una de las alumnas, quien además publicó su queja en redes sociales.

“Lloré de impotencia y de coraje al ver cómo sacaban a este perrito casi ahorcándolo y muriéndose donde lo jalaban con una cuerda que metía mucha presión en su cuello,hice lo que pude para que lo dejaran ser libre,es un perrito súper bonito que fue ganándose nuestro cariño aquí en el Cetis 86. Ayúdenme a compartir esto para mi es una injusticia, al ver que un animalito que puede sentir lo mismo que nosotros humanos”.

En el video enviado a El Diario puede apreciarse como entre dos hombres, empleados de la escuela, someten al perro para sacarlo de las instalaciones; uno de ellos afirma que “no le pasa nada”, mientras el animal era tomado fuertemente del cuello y hacía todo para defenderse.