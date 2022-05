Video: 'Nunca más se tolerarán abusos vs las chihuahuenses': Maru

Chihuahua.- Ante la presencia de 500 integrantes de la División de Policía Vial, la gobernadora Maru Campos Galván, presentó el programa Juntas por un Seguridad de Todas, encaminado a prevenir casos de abuso, acoso sexual y violación.

La mandataria explicó que hoy se pone en marcha un protocolo para la detención y aproximación que efectúen los agentes de Vialidad, con el fin de que nunca más vuelvan a ocurrir abusos en contra de las mujeres chihuahuenses por parte de esa autoridad.

El protocolo cuenta con las siguientes acciones que deben realizar todo el personal operativo:

-Encender la cámara de solapa

-Después de informar a la central de radio en turno sobre las generalidades de la intervención, solicitará un folio de intervención vía radio.

-El o la oficial llevará al infractor a un lugar iluminado y seguro.

-Al momento de establecer el primer contacto es estrictamente obligatorio que la detención, abordaje y entrevista sea realizado por personal operativo del mismo sexo que el infractor.

-Para lo anterior el policía deberá pedir el apoyo correspondiente sin detener el vehículo hasta que tenga el respaldo de personal del mismo sexo que el guiador.

-Un oficial masculino no puede detener a una mujer sin apoyo de otra mujer.

-Al momento de realizar la entrevista al conductor se explicará el motivo y el oficial deberá identificarse con rostro descubierto, brindando nombre cargo y número de unidad.

-En caso de ser necesario que el ciudadano descienda del vehículo, también deberá ser realizado por un oficial del mismo sexo.

Campos Galvan subrayó que nunca más se tolerará abusos en contra de las chihuahuenses y esto también incluye a las agentes de Policía que son víctimas de acoso laboral y sexual.

"No hay pretextos, no hay excusas, no hay tolerancia alguna", dijo