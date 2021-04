Video: Agreden a batazos camioneros a conductor

Your browser does not support HTML5 video.

Un incidente vial entre un camionero y el conductor de un automóvil derivó en una pelea a golpes, en la que un conductor de urbano le destrozó un bat en las piernas a su rival.

El incidente se registró en plena avenida 20 de noviembre y calle 22, frente a la vieja Penitenciaria del Estado, donde el conductor de un Sentra reclamo al chofer de un urbano que le venía echando el camión encima.

Al bajarse el conductor del automóvil acompañado de su hijo, otro camionero se paró atrás para defender al compañero, con un bat de béisbol, con el cual le pegó al conductor.

Eso provocó que el agredido también respondiera a golpes, parando la circulación por momentos en la transitada avenida