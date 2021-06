Your browser does not support HTML5 video.

La candidata del PAN PRD, Maru Campos, interpretó con el famoso cantante Julión Álvarez y Aída Cuevas el Corrido de Chihuahua, ante la presencia de un abarrotado lugar, lo que generó gran emoción entre los simpatizantes de la abanderada, quien de esta manera cierra sus actividades proselitistas.