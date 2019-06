Video: Así de emotivo fue el adiós de un policía a Kira, su compañera K9

Chihuahua.- Un video que circula en redes sociales muestra el emotivo mensaje de despedida con el que oficial Alberto Baeza despide a su compañera Kira, agente del grupo K9 que falleció tras ocho años de servicio dentro de la Comisión Estatal de Seguridad.

Baeza, entrenador de estos ejemplares dedicados a la seguridad de los chihuahuenses, mantuvo un vínculo de 13 años con ella.

A través de un video, que muestra la capacidad e inteligencia de Kira, se despidió del ejemplar de la raza Pastor Belga Mallinois, que se destacó por su entrenamiento en dialecto raramuri. Fue una oficial canina especializada en la búsqueda y localización de personas y restos humanos, discriminación de decenas de aromas, así como para la protección y defensa personal, adquiriendo con ello un ostentoso currículo.

Este es el mensaje de despedida que le escribió:

“13 años juntos...Estos seres increíbles vienen a nuestra vida a enseñarnos muchas cosas buenas, en mi caso Kira me enseñó a aprender que los sueños se pueden cumplir, me enseñó la lealtad ella me.preferia a mí.

Me enseñó a siempre sonreír y estar feliz, me enseñó que los miedos se pueden superar, me enseñó la constancia, a ella no le importaba si era de noche, de día, si estaba lloviendo, si estaba nevando, si hacia frío o calor, si hubiera espinas, no importaban las dificultades que se nos presentarán, ella siempre me animo a intentarlo, y siempre con gusto, trabajando bajo cualquier circunstancia solo para hacerme feliz...

Qué más quisiéramos que nosotros los humanos tuviéramos un poco de lo que tenía ella, aprendí a no ver a los perros como animales porque la comunicación y el vínculo que teníamos era impresionante, aprendí a quererla y amarla como nunca me imaginé.

Creo que son seres que nos mandó Dios con dos objetivos, enseñarnos a ser mejores personas y hacernos felíz.

Gracias por todo mi chinkinkira te amo y siempre estarás en mi corazón...”

Gracias a su excelente adiestramiento, Kira ha sido la perra policía más conocida y querida por las niñas y niños de Chihuahua, ostentando hasta el momento el récord de mayor número de exhibiciones realizadas por un ejemplar canino, con 5 mil participaciones en eventos públicos y privados.

Después de ocho años como una fiel servidora en las filas de la Comisión Estatal de Seguridad, y después de cumplir 13 años de edad, por recomendación de su médico veterinario y como consecuencia de una falla cardiaca, Kira tuvo que ser dormida para evitar mayor sufrimiento o agonía.