Video: así vendía enfermero acusado de multihomicidio las plazas

Chihuahua.- Jorge C. A., enfermero acusado por homicidio y presunta venta de plazas en el Instituto Mexicano del Seguro Social extendía su oferta no sólo en Chihuahua, sino en estados vecinos como es el caso de Durango, en donde por lo menos tres personas fueron contactadas y pagaron por un espacio laboral dentro de la institución mismo que nunca llegó.

Un video en poder de El Diario, muestra una reunión entre Jorge C., y cuatro personas más en el cual presuntamente –según lo señala un denunciante víctima- realizaban la negociación y firma de documentos para la compra-venta de una plaza.

En la imagen se aprecia que el grupo de personas se encuentra a espaldas del Hospital Morelos en la calle Ortiz de Campos, en la ciudad de Chihuahua, a unos metros de la “Asegurada” y además del enfermero, aparece también otro hombre mencionado como trabajador del área de personal del Seguro Social quien presuntamente daba los “contratos”. En el video se ve a Jorge C. relajado y sonriente mientras que un hombre vestido con camisa roja a rayas les da al resto de los presentes unos papeles que uno de ellos firma durante la grabación.

Según el denunciante originario de Durango, la posibilidad de obtener una plaza surgió hace alrededor de tres años a través de una mujer cercana a Jorge C.; sin embargo, a pesar de que el pago requerido se hizo el enfermero, éste nunca cumplió con su parte del convenio y cuando le llamaban para preguntar sobre los avances sólo les daba excusas.

“Me decían que viniera a presentar exámenes, me traían vuelta y vuelta y no pasaba nada. Empecé a desesperarme cuando vi que las cosas no avanzaban.

Ya había pagado y él solo me daba largas por lo que opté por pedirle que me regresara el dinero, cosa que nunca hizo. Batallé mucho para juntar los 250 mil, hasta pedí prestado porque pensaba que valía la pena conseguir trabajo en el Seguro porque sé que tienen buenas prestaciones y se pueden jubilar”.

De acuerdo con la versión del denunciante, si bien Jorge C.A., incumplía con el acuerdo y tampoco les devolvía el dinero, nunca se portó “mal” con ellos cosa que no sucedía con Lisseth –esposa de Jorge- quien sí tenía un comportamiento agresivo. “Cuando él nos respondía las llamadas se escuchaba tranquilo y decía que las cosas iban lentas pero bien, no alzaba la voz ni nada; nos decía que no nos preocupáramos. Cuando la señora contestaba era diferente porque sí nos hablaba fuerte, golpeado, diciendo que no insistiéramos, que su esposo no tenía el dinero y que no podía regresarnos nada. A veces incluso había groserías de por medio”.

Respecto a la razón que le daban para no regresar el dinero era que ya lo habían entregado a otras personas que se encargarían de autorizar la citada plaza.

“Un día incluso me mandaron un documento en el que me indicaban que me presentara a trabajar pero no lo hice porque un conocido me dijo que era falso”.

Según el entrevistado, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias, además del enfermero y esposa, hay otras personas involucradas en la venta de plazas, mismas que la autoridad aún no llamado a declarar.

El pasado miércoles Jorge C., y su esposa Lisseth C., fueron llevados ante el juez por el homicidio de la familia Romero perpetrado en junio de 2018, e incluso el enfermero tiene una segunda acusación por el asesinato de una enfermera; sin embargo, el tema del tráfico de plazas en el Seguro Social es algo que no ha tenido repercusiones legales ya que, a pesar de ser el aparente origen del asesinato de la enfermera Laura Soto, en la delegación de la Fiscalía General de la República –FGR- no existe una denuncia al respecto, mientras que el fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, aseguró el miércoles que esa investigación es de competencia federal.

El seguro Social sólo guarda silencio.