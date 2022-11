Video: Bloquean taxistas calles del centro

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- El grupo de taxistas que protestó esta mañana en Congreso del Estado se trasladó a Palacio de Gobierno para exigir a la Subsecretaría de Transporte que exista piso parejo para las plataformas digitales, toda vez que no se les exigen los mismos requisitos que a ellos para prestar el servicio.

Los conductores cerraron la calle Aldama frente a Palacio de Gobierno y solicitaron hablar con el secretario General, César Jáuregui Moreno, para plantearle sus peticiones.

Expusieron que la entrada de servicios como DiDi Plus afecta al gremio y a los concesionarios de transporte colectivo, pues no se les pide que cumplan con diversas disposiciones que a ellos sí.

Refirieron que se les aplican multas excesivas por cualquier tipo de detalles, incluso por no tener llantas en buen estado, no lavar el vehículo o no vestir adecuadamente.