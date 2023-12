Video: Cachetean en La Garufa a Javier Corral

tomada de redes sociales

Chihuahua, Chih.- El exgobernador, Javier Corral Jurado, fue cacheteado por el exsecretario General de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado y su exyerno, Fernando Reyes, mientras se encontraban en el restaurante Garufa, del periféríco de la Juventud esta tarde.

A través de su cuenta de “X” (Twitter), la usuaria Amaravith Rodríguez compartió un video del momento en que Raymundo Romero increpa a Corral por haber ordenado su detención la noche del 24 de diciembre de 2019, por su supuesta participación en desvíos de recursos durante la administración de César Duarte Jáquez.

Romero, que fungió como secretario General de Gobierno en el sexenio 2010-2016, contaba con 74 años cuando agentes ministeriales lo sacaron de su casa y lo llevaron detenido con motivo de la llamada “Operación Justicia para Chihuahua” que lanzó Javier Corral para perseguir presuntos actos de corrupción durante la administración duartista.

“A mí no se me olvida lo que me hiciste el 24 de diciembre en la noche cabrón. Estaba con los nietos y con mis hijos. Me agarraste de 74 años y tengo 79”, le dijo Romero al exgobernador.