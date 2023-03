Video: Captan 'cristalazo' para robar bolsa de auto

Chihuahua, Chih.- En la ciudad de Cuauhtémoc un conductor captó el momento en que a una mujer le roban su bolso, el cual llevaba en el asiento del copiloto, cuando un sujeto se acerca y da un cristalazo a la unidad para después huir con su botín. El hecho ocurrió en la calle Gómez Morín, frente a una gasolinera.

En el video se aprecia como un hombre joven se baja rápidamente de una motocicleta, da un par de fuertes golpes al cristal de un vehículo, haciéndolo añicos y saca un bolso, posteriormente vuelve a la motocicleta donde lo espera su cómplice y huyen a toda velocidad del lugar.

En vano fueron los intentos de la conductora que aún no bajaba de la su auto, para retener su bolsa, pues fue arrebata con fuerza y rapidez, sin dar tiempo a nada.

Quien dio a conocer el hecho, escribió; "Sucedió en Cuauhtémoc. Por eso dicen que no llevemos la bolsa en el asiento del copiloto. Que mal que ahora hasta en las ciudades "tranquilas" pase esto. Fue en la esquina de Gómez Morín y la gasolinera. Recuerden a sus esposas, hermanas, primas, amigas, etc., QUE NO DEJEN SU BOLSO en el asiento del acompañante. Cuídense!!!